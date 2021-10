Il colosso di Seul ha iniziato a rilasciare la patch di sicurezza di ottobre 2021 anche per il Samsung Galaxy Note 10 Lite. Il device era stato lanciato a gennaio 2020, e continua ancora oggi a ricevere aggiornamenti di sicurezza ogni mese. Come riportato da ‘SamMobile‘, il terminale ha cominciato a ricevere il nuovo aggiornamento in Francia, e viene fornito con la versione firmware N770FXXS8EUI4, che include, come vi dicevamo, la patch di sicurezza di ottobre 2021.

Il produttore asiatico ha fatto sapere che la patch in questione risolve più di 60 vulnerabilità relative alla privacy ed alla sicurezza. Il nuovo software potrebbe includere anche correzioni di carattere generale e miglioramenti della stabilità del sistema operativo. Chi possiede un Samsung Galaxy Note 10 Lite di importazione francese, potrebbe aver già ricevuto la notifica di avvenuta disponibilità dell’upgrade (in alternativa è possibile seguire il percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamenti software > Scarica e installa‘).

Il colosso di Seul potrebbe rilasciare questo aggiornamento per il Samsung Galaxy Note 10 Lite in più mercati nei prossimi giorni. Lo smartphone ha debuttato con la One UI 2.0 basata su Android 10, ricevendo l’aggiornamento alla One UI 3 basata su Android 11 all’inizio di quest’anno. Ricordate che la percentuale della batteria deve essere superiore al 50% per poter procedere in sicurezza, così da evitare che il telefono si spenga durante l’operazione, andando a corrompere qualche file e compromettendo il sistema. Un’altra cosa da fare è effettuare un backup dei propri dati da conservare per qualsiasi evenienza possa verificarsi durante e dopo l’installazione (sempre meglio prevenire che curare, anche perché si tratterebbe di perdere inevitabilmente tutto quanto nel caso in cui servisse effettuare un hard-reset per qualsiasi cosa). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.