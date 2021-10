Gli scontrini digitali (anche in PDF) hanno adesso valore legale, come da regolamento dell’Agenzia delle Entrate appena entrato in vigore. Se siete stufi di avere le tasche piene di vecchi scontrini (che magari servono), la notizia vi farà sicuramente piacere. In pratica, i ristoranti, i bar ed i piccoli e medi commercianti provvisti dela cassa Scloby (il punto cassa fornito dal Gruppo Zucchetti) hanno già il via libera per l’attivazione della procedura di invio agli utenti degli scontrini digitali in formato PDF attraverso l’email.

Lo scontrino digitale ha lo stesso valore legale di quello cartaceo, e può anche essere utilizzato per la richiesta di detrazioni fiscali, esercitare il diritto di reso o partecipare ad iniziative come quella del cashback. Un’importante novità, che farà felici soprattutto i più distratti (tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo perso uno scontrino), per non parlare del fatto che gli scontrini cartacei tendono a scolorirsi dopo un po’, costringendo gli utenti ad effettuarne delle copie da conservare nel tempo (a seconda del luogo in cui vengono conservati, gli scontrini cartacei possono sbiadire anche dopo pochi giorni, procurando danni non indifferenti nel caso in cui serva effettuare un reso o un cambio merce). Avere la possibilità di affidarsi agli scontrini digitali è certamente un vantaggio per tutti, anche per l’ambiente pensando alla tanta carta che potrebbe essere risparmiata, sia per lo smaltimento che per la produzione.

Apple e Google potrebbero approfittarne per elaborare un sistema capace di combinare gli scontrini digitali ad una transazione effettuata con Apple Pay o Google Pay, permettendo così di conservarli in modo automatico e poterli esibire al momento opportuno. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.