Xiaomi ha rilasciato quest’anno una smartband di tutto rispetto, uno Xiaomi Mi Band 6 NFC dotato di molte novità dal punto di vista tecnico, con la possibilità di scegliere anche una versione adatta quindi ai pagamenti. Quest’oggi vogliamo parlare proprio di questo modello che già si presenta con un prezzo da listino alquanto vantaggioso su Amazon, non parliamo di una vera e propria offerta, ma rispetto al costo inizialmente previsto per il mercato, è senza dubbio un ottimo affare acquistarlo.

Cala il prezzo per Xiaomi Mi Band 6 NFC su Amazon

Dunque, sottocosto ancor prima dell’uscita, di cui vi avevamo parlato nelle scorse settimane. Il costo attuale di questo Xiaomi Mi Band 6, nella versione NFC, è di 43,99 euro, prezzo che Amazon evidenzia come scontato, ma che come abbiamo già accennato in precedenza risulta essere ormai quello da listino per questa tipologia di fitness tracker. Se avete necessità di acquistare un prodotto di questo tipo, con la possibilità di poter effettuare anche pagamenti, sicuramente lo Xiaomi Mi Band 6 risulta essere tra i più economici presenti in circolazione.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, Orologio Smart Xiaomi, Controllo Vocale... Xiaomi Pay funziona con molte carte di credito e debito Mastercard...

Nuovo display a schermo intero: 1.56"Schermo AMOLED (49% più grande...

La disponibilità sul famoso sito di e-commerce è immediata e le spese di spedizione sono assolutamente gratuite. I tempi di consegna possono essere leggermente più lunghi rispetto al servizio Prime, ma si tratta davvero di un’attesa di pochissimi giorni. Quali sono a questo punto le caratteristiche di rilievo di questo Xiaomi Mi Band 6 NFC? L’aspetto più importante è dato sicuramente dalla possibilità di poter effettuare un pagamento elettronico in modalità contactless, ossia avvicinando semplicemente il braccialetto fitness al POS.

Ad oggi però è possibile attivare il servizio soltanto sulle carte di credito, debito e prepagate del circuito Mastercard emesse da Nexi e collocate da una delle Banche Partner. Essendo un braccialetto fitness, questo Xiaomi Mi Band 6 NFC permette di monitorare al meglio diverse attività sportive, sono ben 30 modalità da poter sfruttare.

C’è inoltre l’importante tracciamento SpO2 che è in grado di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, vitale per la propria salute. Non manca nemmeno il monitoraggio del sonno, inclusa la fase REM e quello del ciclo per le donne. Insomma a questo prezzo è senza dubbio vantaggioso acquistare Xiaomi Mi Band 6 NFC.