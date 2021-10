Bisogna prendere in esame alcune potenziali novità molto interessanti che potremmo toccare con mano tramite il Black Friday 2021 di MediaWorld, nel caso in cui sia stato messo un iPhone 13 nel mirino. In realtà, pochi giorni fa abbiamo già evidenziato con un altro articolo il fatto che lo store sarà in prima linea il prossimo 26 novembre, quando avranno inizio le promozioni che tutti aspettano qui in Italia. A maggior ragione, dopo l’evento del 2020 che ha raccolto meno delle aspettative a causa dell’emergenza Covid che stavamo vivendo poco meno di un anno fa.

Cosa aspettarsi dal Black Friday 2021 di MediaWorld con iPhone 13

Fondamentalmente, parlando del Black Friday 2021 di MediaWorld con iPhone 13, non possiamo fare altro che rimandarvi alla pagina resa accessibile di recente dallo store in questione. Molto significativo che lo shop, oltre ad introdurre l’evento in programma tra circa 40 giorni, abbia concepito una sezione del proprio sito completamente dedicata ai melafonini. Non vengono citate le offerte specifiche che potremo sfruttare in quei giorni, ci mancherebbe altro, ma in passato non ho memoria di altre mosse di marketing sulla medesima lunghezza d’onda.

Situazione in continuo divenire, anche se leggendo bene cosa ci sia scritto nella pagina MediaWorld dedicata agli iPhone in vista del Black Friday 2021, qualche indizio magari viene a galla. Ad esempio, lo store cita qualche modello specifico, come i vari iPhone 13, iPhone 12, in particolare le versioni Pro, Pro Max e mini, senza dimenticare gli iPhone 11 nelle versioni Pro e pro Max ed iPhone SE. Ribadisco che non vengono citate offerte sicure, ma è chiaro che saranno giorni molto caldi soprattutto per gli amanti del marchio Apple.

A questo punto, non posso fare altro che invitarvi a tenere gli occhi aperti, soprattutto nel caso in cui abbiate l’idea di sfruttare al massimo l’evento del Black Friday 2021 di MediaWorld per portarvi a casa un nuovo iPhone 13 a condizioni economiche vantaggiose.