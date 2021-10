Occorre fare molta attenzione, in questi giorni, nel caso in cui doveste ricevere un SMS da mittenti sconosciuti, in cui vi viene richiesto di chiamare il numero 89343410. Spesso e volentieri, nel testo del messaggio viene fatto il nostro nome e questo, a quanto pare, trae in inganno coloro che hanno meno dimestichezza con queste tematiche. Dopo aver approfondito alcune segnalazioni che sono disponibili in rete, oggi 14 ottobre ho ritenuto opportuno approfondire una volta per tutte un argomento molto delicato.

Ignorate gli SMS in cui si chiede di richiamare il numero 89343410

Ennesima truffa di ottobre, dunque, dopo l’ultima in ordine di tempo che abbiamo preso in esame anche sul nostro sito. Come si materializza la truffa che vede coinvolto il numero 89343410? Come raccontano diversi utenti, la vittima riceve un messaggio apparentemente innocuo, se non altro perché dopo il “ciao” possiamo visualizzare il nostro nome. Evidentemente il numero è finito all’interno di un database per soggetti ai quali abbiamo fornito altri dati. Registro che per forza di cose potrebbe essere giunto nelle mani sbagliate.

Per quale motivo invito tutti a non richiamare per alcuna ragione al mondo il numero 89343410 dopo aver ricevuto un SMS in cui è esplicito l’invito in questo senso? I feedback di coloro i quali sono stati costretti ad avere a che fare con questa truffa ci dicono che, procedendo con la chiamata, vi ritroverete con credito azzerato. Una minaccia non nuova nel suo epilogo, che evidentemente si presenta in modo diverso rispetto agli standard italiani. Aspetto che la rende pericolosa per coloro che hanno meno esperienza in questo particolare contesto.

Dunque, state alla larga dal numero 89343410 dopo aver ricevuto un SMS in cui verrete invitati a richiamare quell’utenza, indipendentemente dal numero del mittente (diverso rispetto a quello appena citato). Anche a voi è capitato di ricevere messaggi di questo tipo? Fateci sapere.