Ci risiamo di nuovo: non funziona Instagram neanche oggi 14 ottobre, dopo il down completo (durato diverse ore) dello scorso fine settimana ma anche i disservizi vari della mattinata di martedì. Insomma, il social per immagini non sta vivendo di certo un periodo tranquillo e più iscritti sono davvero frustrati dalle difficoltà in corso.

Il servizio Downdetector, come al solito, ci viene in aiuto per quantificare i problemi di oggi: Instagram non funziona a dovere per centinaia di persone. Esattamente come accaduto appena due giorni fa, sta succedendo che l’accesso al social è almeno garantito per la maggior parte degli scritti, ma le principali funzioni della piattaforma restano alquanto difficoltose. In particolar modo, ad esempio, sta succedendo che i feed del social non si aggiornano, nonostante diversi tentativi e pure la pubblicazione delle storie è in tilt o quasi.

Al momento di questa pubblicazione non sono pervenute spiegazioni ufficiali sul perché non funziona Instagram e queste potrebbero non arrivare mai se le anomalie attuali rientreranno nel giro di poco tempo. La speranza, in effetti, è che qualunque difficoltà trovi una felce soluzione in modo repentino, come accaduto in diversi casi, tranne in quello del down dello scorso fine settimana. In quel momento tuttavia il disservizio aveva coinvolto anche i servizi fratelli Facebook e WhatsApp. Su questi ultimi due fronti, almeno per il momento, non si registrano anomalie.

Aggiornamento 9:50 – Per fortuna, ancora una volta, le difficoltà del social stanno rientrando dopo una prima impennata di segnalazioni di disservizi. Viene da dire che forse bisognerebbe abituarsi ai casi in cui non funziona Instagram, visti i frequenti malfunzionamenti della piattaforma sia nel caso di app per iOS che per Android. Come già ipotizzato, nel frattempo, non sono giunte spiegazioni sulle anomalie: eppure ci sarebbe davvero bisogno di comprendere il perché dei frequenti problemi, almeno negli ultimi tempi.