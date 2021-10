Secondo il creatore di Squid Game, una seconda stagione potrebbe rispondere a tutte quelle domande rimaste in sospeso dopo l’ultimo episodio. La serie sudcoreana, diventata la più vista di sempre su Netflix con 111 milioni di account che l’hanno guardato, ha scalato le classifiche dei titoli sulla piattaforma in una manciata di settimane.

ATTENZIONE SPOILER SUL FINALE DELLA PRIMA STAGIONE

Non andate oltre se non volete sapere nulla!

Per chi non ricordasse, Squid Game si è concluso con il vincitore (l’unico sopravvissuto ai giochi mortali), Seong Gi-hun, che si rifiuta di prendere l’aereo per andare da sua figlia, scegliendo invece di restare in Corea per indagare – probabilmente – su chi si nasconde dietro questa macabra competizione e quindi sventare un altro massacro.

Parlando con The Hollywood Reporter, il creatore di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, ammette che ci sono ancora trame aperte che potrebbero essere affrontate nella seconda stagione:

“Ad esempio, la storia dell’ufficiale di polizia e quella di suo fratello, The Front Man”, ha detto Hwang parlando dei cliffhanger lasciati in sospeso alla fine della prima stagione. “Quindi se finisco per creare la stagione 2, mi piacerebbe esplorare quella trama – cosa sta succedendo tra quei due fratelli? E poi potrei anche approfondire la storia di quel reclutatore in tuta che ha adescato Gi-hun per convincerlo a partecipare ai giochi nel primo episodio”.

Hwang ha anche, ovviamente, notato che la storia di Gi-hun potrebbe anche non essere finita. “E, naturalmente, potremmo seguire la sua storia di come decide di tornare indietro per capire di più sui giochi. E potrebbe esserci una resa dei conti con queste persone che organizzano questo tipo di gare mortali.”

A questo punto, sebbene Netflix non abbia ancora confermato nulla, una seconda stagione di Squid Game sarebbe quasi sicura. Del resto, anche un’attrice del cast si è detta disponibile a tornare, così come il protagonista interprete di Gi-hun.