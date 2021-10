Sono state comunicate le nuove date dei concerti dei Pinguini Tattici Nucleari nel 2022. Il gruppo ha già rimandato ripetutamente la tournée nei palasport a causa delle restrizioni dovute alla pandemia covid-19.

L’ultima volta aveva spiegato ai fan che, pur rimandando gli appuntamenti attesi per la fine del 2021, non era ancora possibile riprogrammati. Il gruppo intendeva aspettare comunicazioni ufficiali sulle ripartenze del settore della musica dal vivo.

Quel giorno sembra avere finalmente una data, così come gli appuntamenti live dei Pinguini Tattici Nucleari, che rimandano il tour di concerti da ormai già più di un anno. I loro concerti, infatti, nel febbraio del 2020, sono stati i primi a saltare a causa del Coronavirus.

“Scusate se ci abbiamo messo un po’, ma è stato estremamente difficile spostare le date, sia per motivi organizzativi che psicologici”, scrivono i Pin guini Tattici Nucleari sui social che, rivolgendosi ai fan, sperano che possa trattarsi dell’ultimo posticipo. I biglietti già acquistati restano validi per i rispettivi nuovi show.

“Speriamo davvero che sia l’ultimo spostamento. I biglietti precedentemente acquistati sono validi per le nuove date come indicato nella grafica e sono rivendibili sulla piattaforma fansale. Noi vi assicuriamo una cosa: sono due anni che non possiamo salire su un palco, ma non ci siamo dimenticati come si fa!

Un abbraccio”, il messaggio dei Pinguini Tattici Nucleari sul tour nei palasport, che segna il loro debutto nei palazzi dello sport.

Le nuove date dei concerti dei Pinguini Tattici Nucleari sono quelle che li porteranno in tutta Italia dal 19 febbraio al 15 marzo. La prima tappa è quella di Conegliano. A seguire i Pinguini Tattici Nucleari sono attesi a Milano per tre concerti sold out al Mediolanum Forum di Assago. Il tour toccherà le città di Torino e Bologna, Ancona, Eboli e poi sono attesi due concerti a Roma.

Monchiariari e Padova accoglieranno i concerti dei Pinguini Tattici Nucleari nel 2022 nei giorni dell”11 e del 12 marzo. Per finire, il gruppo darà al Mandela Forumi di Firenze il 14 e il 15 marzo.