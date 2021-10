Viaggia spedito l’aggiornamento iOS 15.1, considerando il fatto che a pochi giorni di distanza dal rilascio della terza del pacchetto software, come vi abbiamo riportato con altro articolo, possiamo già soffermarci sulla quarta beta. Dettagli che ci rivelano in primis un dato oggettivo, in quanto andando avanti con questo ritmo non dovremo attendere molto prima di toccare con mano il firmware stabile ed ufficiale. Cerchiamo a questo punto di capire cosa stia venendo a galla oggi 14 ottobre anche qui in Italia.

Riscontri utili sulla quarta beta per iOS 15.1 in attesa dell’aggiornamento

I primi riscontri più concreti sulla quarta beta per iOS 15.1 ci arrivano come sempre da MacRumors. Possibile che tramite la novità del giorno ci si possa concentrare soprattutto su SharePlay, funzione destinata a fare il proprio ritorno in iOS 15.1. Ci sono conferme, infatti, sull’impegno di Apple nel testare ancora una volta la funzionalità che era stata rimossa prima del lancio di iOS 15. A tal proposito, vi ricordo che SharePlay sia progettato per consentire agli utenti di chiamare i propri amici e familiari e interagire guardando film, o più in generale la TV, oltre ad ascoltare musica insieme.

A proposito dell’aggiornamento in questione, attenzione nel caso in cui abbiate deciso di puntare da subito sul nuovo iPhone 13 Pro. Il motivo? Dalle ultime informazioni raccolte, sappiamo che la versione beta di iOS 15.1 aggiunge il supporto per la registrazione di video ProRes. Qualora non doveste avere idea di cosa si tratti, vi dico che la funzione è sulla carta molto interessante, essendo focalizzata su un formato video professionale di qualità superiore. Fermo restando che, inevitabilmente, andrà ad occupare un po’ di spazio di archiviazione in più rispetto al solito.

Staremo a vedere se con la quarta beta di iOS 15.1 spunteranno altre novità degne di attenzione per il pubblico italiano nel corso delle prossime ore.