Il colosso di Seul ha confermato l’evento Galaxy Unpacked Part 2 per il 20 ottobre. Come riportato da ‘SamMobile‘, il comunicato stampa per l’appuntamento ha suggerito che forse potrebbero essere svelate nuove nuance cromatiche o opzioni di personalizzazione per i prodotti esistenti. C’è anche la possibilità di un Galaxy Z Flip 3 BTS Edition. Non si è fatto riferimento al Samsung Galaxy S21 FE, in quanto l’azienda asiatica non ha ancora parlato ufficialmente di questo dispositivo.

Ora, una nuova voce dalla Corea del Sud suggerisce che l’evento del 20 ottobre porterà effettivamente al lancio del telefono. In precedenza, il terminale era previsto per agosto, ma, a causa della carenza dei chip, è stato rimandato (vuoi anche per fare in modo che l’OEM potesse realizzare più smartphone pieghevoli). La questione non è parsa affatto facile, c’è da dirlo: è servito aspettare un po’ di mesi, arrivando addirittura a pensare il telefono potesse essere stato cancellato per lasciare campo libero ai pieghevoli, che sono la priorità del colosso di Seul. L’ultima voce dalla Corea del Sud afferma che il Samsung Galaxy S21 FE sarà presentato il 20 ottobre. Si dice che i preordini inizino lo stesso giorno, con spedizioni dal giorno 29. Il colosso di Seul avrebbe già spedito gli accessori ufficiali ai suoi partner di vendita al dettaglio.

Alcuni affermavano che il lancio del Samsung Galaxy S21 FE fosse previsto per gennaio 2022, facendogli seguire a febbraio quello dei Samsung Galaxy S22. Solo il produttore asiatico conosce i propri piani, quindi non possiamo dirvi con certezza quando il prodotto verrà effettivamente lanciato sul mercato. Se dovesse essere presentato il 20 ottobre, potreste decidere di puntare sul dispositivo? Fatecelo sapere. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.