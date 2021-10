Marco Bocci miete successi su Rai1 e mentre la sua Fino all’Ultimo Battito continua ad andare in onda, i fan dovranno fare i conti con il fatto che giovedì prossimo ad andare in onda sarà la penultima puntata di questa stagione, ma cosa succederà e come si evolveranno le cose in vista del finale? Le risposte arriveranno solo la prossima settimana quando Marco Bocci tornerà a dar vita al suo Diego stretto nella morsa del bene e del male.

Come se il boss e le sue minacce non bastassero, Diego si trova adesso combattuto anche nella sua vita sentimentale. La sua vicinanza a Rosa lo ha spiazzato un bel po’ e il bacio che ha scambiato con lei sotto gli occhi attenti e stravolti di Elena non potrà far altro che rovinare tutto, o forse questo è quello che si aspetta il pubblico.

Fino all’Ultimo Battito si avvia verso il finale e proprio giovedì prossimo, il 21 ottobre, andrà in scena su Rai1 la penultima puntata. L’appuntamento è fissato alle 21.30 nel prime time della rete ammiraglia e così eccoci qui pronti a capire insieme quali saranno le anticipazioni e la trama. Ad attirare subito l’attenzione è la scelta di Elena ovvero quella di continuare il suo percorso al fianco di Diego fino all’altare.

Il loro matrimonio è fissato proprio per la prossima settimana quando però gli uomini di Cosimo preleveranno Diego proprio quando Elena lo aspetta nella chiesa dove devono sposarsi. Il boss lo colpisce violentemente ma poi si sente male ma, nonostante tutto, il dottore si prodiga ancora per salvarlo tanto da spingersi oltre, ancora una volta, sottrarre un macchinario dall’ospedale, cosa succederà adesso? Le nozze di Diego sono davvero saltate per la gioia di Rosa (e dei fan che li amano insieme) oppure no?