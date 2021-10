Appena un mese fa Ellen Pompeo aveva dichiarato di non essere più interessata alla recitazione perché troppo faticosa in termini di orari e sacrifici personali. “Una cosa da giovani” l’aveva definita, asserendo di non essere sicura di voler recitare ancora, una volta che avrà appeso al chiodo il camice da chirurgo di Meredith Grey in Grey’s Anatomy. Ora invece ha cambiato idea.

Ellen Pompeo vuole rifarsi di quel che la tv commerciale le ha tolto, ovvero una carriera variegata che non sia solo legata ad un solo titolo. All’epoca del debutto nei panni di Meredith Grey, nel 2005, non pensava nemmeno che la serie avrebbe avuto lunga vita. Anzi, perfino la showrunner Shonda Rhimes non avrebbe scommesso un soldo sulla sua durata. Invece il successo di pubblico è durato quasi vent’anni, ma ora per la sua protagonista è il momento di guardare avanti.

Ellen Pompeo, ancora nei panni di Grey con la stagione 18 del medical appena iniziata, è apparsa più volte stanca e in procinto di lasciare Grey’s Anatomy. E anche se una fine non è stata ancora annunciata, potrebbe non mancare poi molto alla conclusione della serie. Pensando al futuro, Pompeo vuole lasciarsi alle spalle il ruolo che l’ha incasellata in un solo personaggio – retribuito con uno stipendio milionario, va detto – per quasi due decenni e tentare nuove carte. Ora che ha più di cinquant’anni e niente da dimostrare, vuole approfittare del boom del settore della produzione audiovisiva per sperimentare qualcos’altro. Non lo farà con il cinema, visto che non ha “una carriera cinematografica” – era ai primi passi sul grande schermo nel momento in cui è diventata il volto del medical drama di ABC – ma reciterà ancora, come ha dichiarato durante una chiacchierata con Dax Holt di Audacy Check In.

Probabilmente non farò film, non ho una carriera cinematografica. Prima, essendo su una rete per così tanto tempo, eri letteralmente condannato. Sicuramente non è più così, quindi probabilmente non farei film in generale, ma probabilmente farò un po’ di televisione in streaming. Sto sviluppando qualcosa in questo momento, vedremo se è destinato a vedere la luce del giorno.

Ellen Pompeo sembra dunque già orientata a costruire una nuova fase della sua carriera post-Grey’s Anatomy, come se la fine imminente della serie fosse già un dato assodato. D’altronde anche la showrunner Krista Vernoff aveva parlato di “idee in mente” su come chiudere definitivamente il medical drama, lasciando trasparire una certa aria da fine corsa.

Per quanto riguarda Ellen Pompeo non è chiaro se le sue ultime dichiarazioni si riferiscano ai progetti da produttrice esecutiva che sta realizzando con la sua società Calamity Jane, tra cui figura la commedia nera Deeds con Kristin Davis per HBO Max, o se stia già valutando proposte per nuovi ruoli. Intanto fino alla prossima primavera sarà impegnata sul set di Grey’s Anatomy 18, in arrivo in Italia a fine ottobre.