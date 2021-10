Continua Astrid e Raphaelle 2 su Giallo, con due episodi inediti in onda giovedì 14 ottobre in prima serata: la nuova stagione ha debuttato in prima tv assoluta una settimana fa sul canale 38 del digitale terrestre, in prima serata dalle 21.10.

I nuovi episodi di Astrid e Raphaelle 2, serie poliziesca di produzione franco-belga, raccontano come sempre la partnership tra documentarista autistica Astrid Nielsen (interpretata da Sara Mortensen) e la comandante di un dipartimento della polizia giudiziaria di Parigi Raphaëlle Coste (Lola Dewaere), impegnate nelle indagini complesse sui crimini e i delitti più svariati. Negli episodi del 14 ottobre, in particolare, un caso di omicidio metterà alla prova la poliziotta, con un’indagine che si rivelerà molto difficile per lei sul piano personale.

Ecco le trame degli episodi di Astrid e Raphaelle 2 che sono in onda il 14 ottobre, intitolati rispettivamente Ricordi d’Infanzia e Perfezione e Follia.

Un cadavere in un laboratorio della Difesa, la prima sospettata che sparisce e riappare, Astrid che ipotizza interventi alieni: un’indagine difficile per Raphaelle…

La morte di un giovane tecnico della Casa della Radio, ritrovato cadavere nell’organo dell’auditorium, viene catalogata come accidentale. Ma Astrid non crede al caso.

La programmazione di Astrid e Raphaelle 2 in prima tv su Giallo giunge al giro di boa con gli episodi 3 e 4 in onda il 14 ottobre in prima serata: l’intera seconda stagione, proprio come la prima, è composta infatti da 8 episodi. I restanti saranno trasmessi dal canale 38 del digitale terrestre nelle prossime settimane, sempre con due episodi a sera ogni mercoledì. Il finale di stagione sarà in onda su Giallo il 28 ottobre. Non si tratterà però della conclusione della serie: la scorsa estate, infatti, sono iniziate in Francia le riprese della terza stagione.