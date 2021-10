Gli spettatori che attendavano da marzo notizie su Che Dio ci Aiuti 7 sono stati accontentati: la nuova stagione entrerà presto in produzione. L’annuncio è stato dato da Valeria Fabrizi, come scrive Davide Maggio, che, come Suor Costanza, realizzerà il suo sogno di scendere in pista nella prossima edizione di Ballando con le Stelle.

In un’intervista concessa a Di Più TV, l’attrice ha spiegato il motivo per cui non aveva ancora confermato la sua presenza al programma di Milly Carlucci: gli impegni per Che Dio ci Aiuti 7. Il cast e la troupe torneranno a lavorare “a partire da gennaio“, come ha annunciato Valeria Fabrizi.

Altro che ritardi dovuti al Covid: se per la sesta stagione si è dovuto girare in fretta e in furia per assicurarsi la messa in onda a inizio 2021 (il periodo in cui di solito viene trasmessa la fiction Rai), stavolta si riparte senza ostacoli. Da gennaio 2022, il set della settima stagione spalancherà le porte a nuove storie.

Restano dubbi sugli attori che torneranno nel cast. Da un lato c’è Francesca Chillemi, impegnata in un altro progetto televisivo con Can Yaman e sempre per Lux Vide, dall’altro c’è Elena Sofia Ricci. L’interprete dell’esuberante Azzurra non dovrebbe aver problemi a conciliare le riprese di Viola come il Mare con Che Dio ci Aiuti 7, mentre per il volto dell’inossidabile Suor Angela potrebbero esserci degli intoppi.

Elena Sofia Ricci sarà nel cast de Le Fate Ignoranti di Ferzan Özpetek, ed è tornata a teatro dopo lo stop determinato dal Covid. Tuttavia ha anche espresso il suo desiderio di volersi prendere una pausa dal suo personaggio più famoso, nonché quello che ha amato di più in assoluto.

È difficile immaginare Che Dio ci Aiuti senza Suor Angela e, in caso di un’assenza della Ricci, Lux Vide potrebbe optare per un cambio al vertici, come ha fatto con Don Matteo. Con l’addio di Terence Hill, la fiction ha trovato un nuovo protagonista in Raoul Bova.