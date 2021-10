Arriva Il Cacciatore 3 su Rai2, con 10 nuovi episodi dedicati alla caccia ai mafiosi di Saverio Barone: il protagonista Francesco Montanari ha annunciato la data del debutto della nuova stagione, fissato per mercoledì 20 ottobre in prima serata.

Il Cacciatore 3 su Rai2 raccoglie il testimone da un titolo storico della rete, L’Ispettore Coliandro: l’ottava stagione della serie di Carlo Lucarelli con Giampaolo Morelli si è conclusa con l’ultimo appuntamento il 13 ottobre e non è ancora chiaro se tornerà con la nona. Intanto il mercoledì su Rai2 continuerà all’insegna del crime all’italiana con la serie diretta da Davide Marengo e Fabio Paladini ambientata negli anni della lotta a Cosa Nostra dopo l’era stragista.

La programmazione de Il Cacciatore 3 su Rai2 parte il 20 ottobre coi primi due episodi in prima visione assoluta, a partire dalle 21.20, e proseguirà ogni mercoledì per 4 prime serate. Nel cast, al fianco del protagonista Montanari, tornano Roberto Citran, Gaetano Bruno, Giorgio Caputo, Francesca Inaudi, Marco Rossetti, Miriam Dalmazio, Marcello Mazzarella, Paolo Ricca, Peppino Mazzotta. Inoltre, la new entry Linda Caridi interpreta l’ambiziosa pm Paola Romano, che intende affiancarlo nelle indagini su Aglieri e Provenzano.

Francesco Montanari ha confermato l’uscita de Il Cacciatore 3 su Rai2 con un post su Instagram, che ricorda al pubblico l’appuntamento con la première della nuova stagione.

Un primo sguardo a Il Cacciatore 3 su Rai2 era già stato diffuso col promo della nuova stagione, con il protagonista Barone – personaggio ispirato alla storia del magistrato antimafia Alfonso Sabella e al suo libro Il Cacciatore di Mafiosi – e la sua squadra alle prese con una nuova faccia della mafia, quella delle infiltrazioni nelle istituzioni e nelle aziende.