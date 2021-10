The Head 2 ci sarà, a sorpresa. Oltre un anno dopo l’uscita della prima stagione, nell’estate del 2020, la società di produzione The Mediapro Studio ha annunciato che sta preparando una seconda stagione di questa coproduzione internazionale di HBO, che nella sua prima stagione ha visto un variegato cast composto, tra gli altri, da Katharine O’Donnelly, Álvaro Morte, Laura Bach, Hannes Fohlin e John Lynch.

The Head 2 racconterà una storia nuova, dopo che la prima stagione si era conclusa con un finale decisamente chiuso. Un’altra trama ambientata di nuovo in un luogo isolato e inaccessibile, come suggerisce l’enorme mercantile che naviga in mezzo all’oceano nella locandina della stagione, ma presumibilmente con personaggi del tutto nuovi e dunque un cast rinnovato, come si conviene nelle serie antologiche.

La produzione di The Head 2 conferma invece, almeno in gran parte, il reparto creativo, con Jorge Dorado (già regista de Il Molo Rosso) tornerà alla direzione, curando la regia di tutti gli episodi, mentre le sceneggiature saranno firmate da Mariano Baselga, già produttore esecutivo della prima stagione, e dal drammaturgo e scrittore Jordi Galcerán. Anche il produttore esecutivo e co-creatore della prima stagione Ran Tellem, direttore dello sviluppo dei contenuti internazionale presso The Mediapro Studio, sta sviluppando la nuova sceneggiatura, mentre non appaiono coinvolti nella produzione, in questa occasione, fratelli Álex e David Pastor.

L’annuncio della produzione di The Head 2 è arrivato con questo poster dall’inquietante logline: “Nel mezzo dell’oceano, non c’è via di fuga“.

“Con The Head 2 la serie diventa uno dei franchise più importanti dello Studio e siamo molto soddisfatti, al di là del successo commerciale della serie”, ha commentato Laura Fernández Espeso, Direttore Generale di The Mediapro Studio, che sarà coinvolta nella produzione esecutiva con Javier Méndez e Bernat Elias. La Mediapro Studio Distribution si occuperà di vendere il nuovo lotto di episodi sul mercato internazionale (il primo raggiunse 25 Paesi nel mondo). La nuova stagione non ha ancora una distribuzione internazionale, ma potrebbe approdare nuovamente su Amazon Prime Video, nel cui catalogo è ancora disponibile la prima.