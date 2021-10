Oggigiorno purtroppo viviamo in un mondo dove guidare è diventata una vera e propria attività, che spesso va a gravare sulla nostra salute mentale. Con il ritorno alla quotidianità dopo la chiusura per la pandemia, anche il traffico, il nostro peggior nemico, è tornato alla riscossa. Il traffico risulta probabilmente tra i primi tre motivi di stress e il più delle volte può condurre anche ad effetti peggiori, come ad esempio mal di schiena (considerate le ore spese seduti in auto), depressione e addirittura, in alcuni casi, aumento della pressione sanguigna.

E se la soluzione a tutto ciò giungesse proprio da una delle più famose ed utilizzate app per la navigazione stradale? Ebbene sì, ci riferiamo a Waze, che ha lanciato per tale scopo la funzione Headspace, un nuovo tema per rilassarsi mentre si è alla guida. La funzione fornisce agli utenti istruzioni di navigazione personalizzate dall’insegnante di mindfulness e direttrice della meditazione Eve Lewis Prieto. L’obiettivo di Headspace, secondo gli sviluppatori dell’app, è quello di imparare a ‘trovare più serenità, gioia, pace interiore e significato on the road’. Ci sono ben cinque stati d’animo che possono essere selezionati durante l’ascolto dell’esperienza Headspace: Aware, Bright, Hopeful, Joyful e Open. Inoltre, il nuovo tema consente agli utenti di sostituire l’icona dell’auto con una mongolfiera sorridente.

Un altro punto importante riguarda il fatto che i conducenti possono riprodurre in streaming una playlist personalizzata su Spotify con musica e contenuti da Headspace, disponibile anche tramite Waze Audio Player. L’esperienza Headspace è stata appena lanciata ed è disponibile per un periodo di tempo limitato in diverse lingue, tra cui inglese, francese, spagnolo, portoghese, ma purtroppo non in lingua italiana. Insomma, se siete alla ricerca di un’esperienza di guida rilassante, potrete attivare il nuovo tema toccando sul banner “Drive with Headspace”, che apparirà nel menù MyWaze.