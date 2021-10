Parte Unforgettable 4 su Giallo, nella stessa serata in cui si conclude la terza stagione. La serie televisiva americana di CBS prima e A&E Network dopo, ora giunge alla sua ultima stagione, realizzata nel 2016 e trasmessa in Italia per la prima volta lo stesso anno su Fox Crime.

Unforgettable 4 arriva su Giallo il 13 ottobre, subito dopo il finale della terza stagione in cui la protagonista Carrie si ritrova a diventare una potenziale vittima. L’ex poliziotta di Syracuse affetta da ipertimesia, una condizione che le permette di ricordare ogni dettaglio della sua vita, finisce per essere avvelenata mentre cerca di salvare un’altra persona.

Il 13 ottobre prima di Unforgettable 4 va in onda l’episodio 13 della stagione 3, dal titolo In Punto di Morte, trasmesso da Giallo in prima serata alle 21.10. Ecco la trama del finale di stagione.

Carrie e Al riescono ad evitare che un senatore venga avvelenato, ma durante il processo è Carrie che viene avvelenata…

Unforgettable 4 debutta poi alle 22.10 del 13 aprile, con la première di stagione dal titolo Un’Esplosione dal Passato, che finalmente permette alla protagonista di ricordare un dettaglio fondamentale della sua vita che aveva rimosso.

La caccia a due corrieri della droga conduce Carrie a scoprire un omicidio e un segreto che pensava di aver ormai lasciato dietro di sè.

Anche Unforgettable 4 è composta da 13 episodi: la programmazione proseguirà ogni mercoledì in prima serata sul canale 38 del digitale terrestre fino ad esaurimento della stagione e al finale della serie. Unforgettable fu cancellata infatti nel 2016 a causa della flessione negli ascolti che la rese non più appetibile per A&E Network. Già in precedenza la serie era stata cancellata dalla CBS dopo tre stagioni, ma salvato per una quarta stagione da 13 episodi su A&E. Quando però i contratti del cast sono scaduti, la serie non è stata più rinnovata.