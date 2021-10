Che aspetto avrà il Samsung Galaxy S22 Ultra, il top di gamma assoluto del prossimo anno del brand sud-coreano? I rumor sull’ammiraglia non sono mancati in questa prima parte d’autunno, scatenando pure accese discussioni tra i leaker che propongono indiscrezioni diverse sull’aspetto del futuro smartphone. Le ultime anticipazioni sono state raccolte in un nuovo concept del graphic designer Parvez Khan, in arte Technizo Concept, che ha creato una serie di render 3D dell’atteso dispositivo di punta con la collaborazione del sito LetsGoDigital.

Il video di chiusura articolo mostra appunto quello che dovrebbe essere il prossimo Samsung Galaxy S22 Ultra, almeno sulla base delle anticipazioni più accreditate. Si nota subito un design decisamente arrotondato sulle cornici laterali, un display che non lascia spazio a lunette e naturalmente una revisione della fotocamera principale. Sull’aspetto esatto del comparto ci sono attualmente due scuole di pensiero: c’è chi ritiene che la sezione avrà una sorta di forma a “P” vista la presenza di 5 sensori, e chi punta invece a due alloggiamenti verticali (uno più grande e l’altro più piccolo). L’attuale concept sposa la seconda teoria, quella tra l’altro sostenuta da uno dei tipster più autorevoli del momento ossia Ice Universe.

Tra gli aspetti rilevanti messi in mostra nell’attuale concept del Samsung Galaxy S22, c’è anche quello relativo alla S Pen. Il pennino troverà spazio all’interno dell’ammiraglia, in un apposito alloggiamento: su questo non ci sono più particolari dubbi e se la soluzione nel design dovesse essere quella mostrata nella clip, il risultato finale sarebbe più che gradevole. Le colorazioni ipotizzate per il successore del Samsung Galaxy S20 sono le più classiche nera e bianca e una nuance rosso scuro davvero molto bella.

Non ci resta che attendere il lancio del top di gamma per capire quanto questo concept sia fedele all’originale ma di certo bisognerà aspettare gennaio o anche febbraio per il responso.