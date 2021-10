Nel 2022 Huawei potrebbe lanciare uno smartphone pieghevole femminile, peraltro anche personalizzabile, offrendo così ancora un’altra alternativa alla rivale Samsung. Come riportato da ‘gizchina.com‘, il produttore cinese vorrebbe proporre un dispositivo a conchiglia che ricordi il Samsung Galaxy Z Flip 3, che, per comodità, chiameremo Huawei Flip (si tratta di un nome inventato, lo specifichiamo prima). Lo sviluppo del pieghevole sarebbe a buon punto, anche se ancora non è chiaro in che modo lo si potrà personalizzare (se solo in base ai colori disponibili, o se pure tramite l’abbinamento di accessori esterni, come laccetti, cover ed altro). Il colosso di Seul, al momento, detiene il potere assoluto di questo nuovo segmento, ed è ora che qualche altro OEM riesca a proporre le proprie alternative, così da rendere ancora più florida la categoria (contribuendo, magari, anche ad abbassarne i prezzi, per adesso ancora esorbitanti).

Huawei punta a conquistare gli utenti più esigenti, quelli che amano personalizzare a fondo il proprio dispositivo fino a renderlo praticamente unico. Uno smartphone pieghevole particolarmente adatto al pubblico femminile quello a cui sta pensando l’OEM cinese, che richiamerebbe proprio il Samsung Galaxy Z Flip 3. Si tratterebbe, chiaramente, di un dispositivo dotato di Huawei Mobile Services (HMS), e che dovrebbe fare a meno dei servizi Google per i motivi che ben tutti conosciamo.

Il Huawei Flip (volendolo ancora chiamare in questo modo) potrebbe trovare un gran riscontro in Asia, dove la questione dei GMS non tiene particolarmente banco (mercato peraltro molto dedito alle personalizzazioni più estremi, sia nei colori che negli accessori abbinati, categoria che permette di spaziare un bel po’). Huawei riuscirà nel suo intento con questo smartphone pieghevole femminile ed altamente personalizzabile, magari trovando terreno fertile anche in Occidente? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.