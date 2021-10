Esce tra qualche giorno Siamo Qui di Vasco Rossi, il nuovo singolo che anticipa l’album di prossima pubblicazione e che porta lo stesso nome. Per ascoltare il nuovo brano inedito del Blasco non bisognerà che aspettare un paio di giorni ormai: l’uscita è attesa per venerdì 15 ottobre.

Per ingannare l’attesa, il rocker ha condiviso una piccola del making of del video ufficiale, realizzato in Puglia la scorsa estate con la partecipazione di un’attrice molto apprezzata.

Siamo Qui di Vasco Rossi è il singolo che vanta la presenza di Alice Pagani nella clip ufficiale, coprotagonista della storia raccontata sapientemente dall’insostituibile Pepsy Romanoff, amico fidato e regista di Vasco.

Il video è stato girato a Spinazzola, in provincia di BAT (Barletta – Andria – Trani). Lo aveva condiviso con orgoglio il sindaco, Michele Patruno, annunciando che il paese era stato “teatro delle riprese del nuovo video di Vasco Rossi che ha scelto il ponte dei 21 archi come location del suo ultimo lavoro”.

“È stato un magico viaggio durato due giorni. Grazie Vasco” il commento, invece, di Alice Pagani dopo lavoro sul set. A condividere le prime immagini del backstage sui social era stato lo stesso Vasco Rossi condividendo i primi dettagli di un video kolossal che verrà ufficialmente svelato tra qualche giorno insieme alla versione integrale del brano che prende il titolo dall’intero nuovo disco.

Per l’album di Vasco Rossi bisognerà attendere fino al 12 novembre ma il singolo sarà disponibile ovunque già venerdì 15 ottobre per aiutare i fan del Blasco a calarsi nelle atmosfere del lavoro che nel 2022 sarà presentato anche dal vivo.

Già noti i concerti del prossimo anno che porteranno Vasco Rossi in tutta Italia, nelle più grandi location, per alcuni appuntamenti imperdibili che segnano il suo ritorno alla musica live dopo lo stop causa covid-19.