La scorsa giornata, martedì 12 ottobre, era stata lanciata un’indiscrezione da ‘Il Sole 24 Ore’, ma adesso la notizia è stata confermata dal ‘Messaggero’, dove all’interno della lettera inviata all’AGCM, Sky avrebbe chiesto un intervento circa i diritti della Serie A che sono stati assegnati a DAZN in esclusiva. Tra le diverse proposte inoltrate dalla piattaforma di Comcast alla Lega, vi è anche quella relativa ad una partnership con il broadcaster come principale rivale, attraverso una sublicenza degli incontri. A tal proposito, l’accordo potrebbe anche riguardare quello del triennio 2018-2021, ovvero il periodo in cui Sky ha trasmesso sul satellite anche le partite della piattaforma britannica.

Intanto, DAZN sarebbe pronta per un’audizione nel corso della prossima assemblea di Lega Serie A. La nota piattaforma dello sport in streaming verrà ascoltata da tutti i club circa i temi di cui si è tanto trattato in queste ultime settimane, precisamente argomenti che vanno dall’audience alle performance sulle trasmissioni degli ultimi fine settimana (ve ne abbiamo parlato in questo articolo dedicato). Insomma, Sky intende ancora proseguire la sua lotta per i diritti TV della Serie A. Secondo quanto riportato da ‘Il Sole 24 Ore’, difatti, la piattaforma televisiva fondata da Rupert Murdoch avrebbe scritto all’Antitrust per chiedere la sublicenza delle partite di DAZN, con titolarità dei diritti nelle mani della piattaforma in streaming fino alla fine della stagione 2023/2024, ossia il periodo in cui è in scadenza il contratto.

La battaglia, quindi, non intende terminare e, prima che il campionato di Serie A di calcio giunga al termine, Sky lotterà fino a quando non riuscirà ad ottenere qualcosa. Come riporta il ‘Messaggero’, ora il confronto tra la Lega Serie A e la piattaforma, in seguito ai disservizi che si sono registrati in questa prima parte di stagione, è atteso per martedì 19 ottobre.