Il nuovo album di Rocco Hunt ha un nome e una data. Il rapper di Salerno lo ha annunciato nell’ultima ora sui social, mantenendo la promessa di due giorni fa. Ai suoi fan, infatti, aveva scritto: “Ci vediamo qui mercoledì alle 14:30, pronti?”. Il disco si chiamerà Rivoluzione.

Rivoluzione è il titolo del nuovo album di Rocco Hunt e uscirà venerdì 5 novembre 2021. Il disco segue la pubblicazione di Libertà (2019).

La novità discografica è stata anticipata da due singoli: Un Bacio All’Improvviso in collaborazione con Ana Mena e Fantastica, un duetto con i Boomdabash. Il nuovo album di Rocco Hunt è già disponibile in pre-order in più versioni: CD + leaflet autografato in esclusiva Amazon, e sempre per il colosso di Jeff Bezos si può ordinare anche il vinile rosso autografato. Per IBS e LaFeltrinelli, invece, è possibile ordinare il vinile giallo autografato.

Per il momento non è possibile conoscere la tracklist dell’album. Nella copertina di Rivoluzione vediamo il volto del rapper di Salerno accompagnato da caratteri che imitano i graffiti spray, una scelta molto comune per le artwork del mondo del rap. Chi ha conoscenza noterà un dettaglio: il viso di Rocco Hunt è rappresentato nello stile dell’artista Jorit, lo street-artist che realizza i volti dei personaggi marchiandoli con la scarificazione per sottolineare la loro natura rivoluzionaria, da Maradona a San Gennaro, da LeBron James a San Giovanni Bosco.

Nel post in cui annuncia il nuovo album, infatti, Rocco Hunt ringrazia l’artista Jorit – all’anagrafe Ciro Cerullo – e spiega la natura di Rivoluzione:

“Chi come me è cresciuto ai bordi di periferia sa bene cosa significa non essere presi in considerazione. Così, giorno dopo giorno, una fiamma di speranza viene alimentata dalla fame e dalla voglia di farsi ascoltare. Quando una di queste voci riesce a far sentire al mondo la sua storia e a far rumore, è proprio li che comincia la Rivoluzione. Le cicatrici che portiamo sono la conseguenza di ciò che abbiamo vissuto, le accettiamo, impariamo a conviverci, fanno parte di noi. Grazie Jorit, tutto questo rappresenta la mia, la tua, la nostra voglia di riscatto. Quella di tutti quei ragazzi di periferia che si sono sempre sentiti ultimi”.

Sarà dunque un concept album sulle sue origini? Il nuovo album di Rocco Hunt è la quinta prova in studio del rapper di Salerno, una delle personalità più influenti della scena rap partenopea e nazionale.