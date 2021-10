Un paio di settimane fa i Samsung Galaxy Note 20 avevano ricevuto in Corea del Sud l’aggiornamento con la patch di sicurezza di ottobre 2021. Come riportato da ‘SamMobile‘, la società adesso ha iniziato a distribuire l’upgrade ai modelli internazionali degli smartphone nella regione dell’Europa sudorientale. Il firmware è contraddistinto dalla serie N98xFXXS3DUIF, ed è per lo più contraddistinto dalle patch di sicurezza di ottobre 2021, chiamate a correggere oltre 60 vulnerabilità relative alla privacy ed alla sicurezza.

Come al solito, l’aggiornamento potrebbe anche includere correzioni di carattere generale e miglioramenti della stabilità del dispositivo. Se siete utenti dei Samsung Galaxy Note 20 localizzati in Europa sudorientale, potete verificare l’upgrade seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘ (sempre che il pacchetto N98xFXXS3DUIF sia già disponibile per la vostra unità, altrimenti si tratterà di aspettare probabilmente qualche altro giorno). La serie dei Samsung Galaxy Note 20 esegue attualmente il software One UI 3.1.1 basato su Android 11, ed in futuro riceverà due ulteriori aggiornamenti del sistema operativo Android. Gli smartphone sono stati inizialmente lanciati con Android 10 a bordo.

Adesso che le varianti internazionali del Samsung Galaxy Note 20 stanno ottenendo la patch di sicurezza di ottobre 2021 abbiamo ragione di pensare che l’aggiornamento arriverà presto anche in Italia. Una volta raggiunti dalla notifica di avvenuta disponibilità dell’upgrade, procedete ad installarlo solo se la percentuale di carica residua è superiore al 50%, oppure, in alternativa, collegate il dispositivo alla rete elettrica per evitare che si spenga durante il procedimento. In secondo luogo, meglio sarebbe optare per un backup dei propri dati, da ripristinare all’occorrenza (non è detto accada nulla, ma la prudenza non è mai troppa). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.