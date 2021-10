Il rapper Tyga è stato arrestato. La notizia è di oggi ed è appena giunta in rete dal sito TMZ, molto informato sulle vicende che riguardano le star americane.

Perché il rapper Tyga è stato arrestato? Stando a ciò che è noto in questo momento, alla base della motivazione c’è un’accusa di violenza domestica. Il rapper avrebbe picchiato la sua ex fidanzata, Camaryn Swanson, in seguito ad un litigio domestico.

Tyga è stato fermato dalla polizia di Los Angeles in seguito all’aspra lite che lo ha coinvolto con la ex sua fidanzata all’alba di martedì 12 ottobre. Si parla di una discussione notturna sfociata in un episodio di violenza che ha richiesto l’intervento nelle forze dell’ordine di Los Angeles conclusosi con l’arresto del rapper.

Camaryn Swanson ha spiegato sui social l’accaduto, visibilmente addolorata. Era stata invitata da Tyga a casa sua quando i due hanno iniziato a discutere. “Non mi sono presentata urlando o senza essere invitata”, ha precisato. Ad un certo punto Camaryan ha espresso la volontà di lasciare l’abitazione del rapper; lui si è opposto fortemente, impedendole di lasciare la casa.

“Quando ho cercato di andarmene, lui mi ha aggredito fisicamente e si è rifiutato di lasciarmi andare per ore”, le parole della donna. Lividi sul viso e altri segni di colluttazione sono ben visibili sul suo corpo. “Sono stata umiliata”, aggiunge Camaryan in uno sfogo sui social.

Tyga è stato arrestato per violenza domestica ai danni di Camaryn Swanson. A fermare il rapper e concludere l’arresto è stata una pattuglia della polizia del dipartimento di Los Angeles, intervenuta a Hollywood. Tyga si è consegnato spontaneamente alle forze dell’ordine, stando alle ricostruzioni dei testimoni.

La cauzione per il suo rilascio è fissata a 50.000 dollari.