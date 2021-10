Nella giornata di oggi 13 ottobre è tornata la disponibilità PS5 su Amazon, purtroppo sempre per un numero esiguo di potenziali acquirenti. La penuria di scorte per la console di casa Sony perdura da mesi e neanche sul noto store sono molto frequenti i re-stock del prodotto. Per la prima volta in questo mese tuttavia, nella mattinata odierna, il gioiellino hi-tech è stato in vendita e ha accontentato (purtroppo) davvero pochissimi potenziali acquirenti.

L’aspetto positivo dell’ultima disponibilità PS5 su Amazon è senz’altro il fatto che si è avuta la possibilità di acquistare sia la versione digital della console, sia quella con lettore Blu-Ray integrato per i giochi fisici. Non è noto, come sempre, il numero di unità messe in vendita ma presumibilmente queste sono state davvero pochissime visto che le scorte sono durate davvero pochi minuti, a cavallo tra le 9:30 e le 10:00 di questa mattina.

Peccato tuttavia che i pochi che sono riusciti ad accaparrarsi una PS5 in queste ore sono solo gli abbonati Prime. Chi è iscritto al servizio Amazon ha diritto, in effetti, all’assoluta priorità nella vendita. Questa strategia è stata già utilizzata in passato e non manca di essere perpetuata anche ora. Di qui una semplice constatazione: chiunque non sia un cliente Prime avrà sempre scarsissime, se non nulle possibilità di conquistare la sua unità di prodotto.

Non sono noti i momenti esatti in cui ci saranno nuove diponibilità PS5 nel corso del corrente mese e ancora in futuro. Per una programmazione di altre opportunità di acquisto, bisognerà invece affidarsi a Mediaworld o siti di settore come GameStop che sempre comunicano ai loro clienti le loro flash sale. Per la cronaca e almeno al momento di questa pubblicazione, non ce ne sono di nuove ufficializzate per il periodo. Bisognerà dunque attendere in ogni caso per altri tentativi.