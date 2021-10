Non ha più veli il nuovo Nokia G300, adesso ufficiale (anche se solo negli Stati Uniti): parliamo di un device economico, dotato di connettività 5G e di una batteria davvero capiente. Come vi dicevamo, lo smartphone è venduto, al momento, negli USA, ad un prezzo di 200 dollari. Non aspettatevi un telefono dalla linee curate e ricercate: l’estetica è piuttosto spartana, anche se comunque gradevole (non è l’aspetto più importante da considerare, soprattutto quando si parla di un device di fascia bassa, anche se anche l’occhio vuole la sua parte).

Il Nokia G300 ha uno schermo LCD da 6.5 pollici con risoluzione HD+ a 720p, ed è spinto dal processore Snapdragon 480 5G (CPU octa-core composto da 2x Arm Cortex-A76 @ 2 GHz + 6x Arm Cortex-A55 @ 1,8 GHz), con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibili tramite microSD). Il device presenta una fotocamera posteriore con un sensore principale da 16MP, un ultra-grandangolare da 5MP ed uno di profondità da 2MP. La batteria ha una capacità di 4470mAh, con sistema di ricarica rapida a 18W via cavo con collegamento USB-C (una capienza di tutto rispetto, che vi offrirà sicuramente un paio di giorni di autonomia). Non manca il lettore di impronte digitali laterale, il tutto gestito dal sistema operativo Android 11.

Il nuovo Nokia G300 sarà venduto negli Stati Uniti a partire dal 19 ottobre mediante due gestori telefonici locali che propongono telefoni prepagati (parliamo di Straight Talk e TracFone Wireless). Non sappiamo se il Nokia G300 arriverà mai in Italia, ma si spera di sì (anche se per adesso è già possibile consolarsi con il Nokia T20, il nuovo tablet di HMD Global venduto anche nel nostro Paese. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.