Sono state annunciate le date dell’instore tour di Alessandra Amoroso per Tutto Accade, il nuovo album di prossima pubblicazione.

Sarà disponibile dal 22 ottobre nei negozi e in digitale e sarà il progetto discografico che porterà la cantante salentina a debuttare negli stadi con un concerto già annunciati, e previsti per l’estate 2022, allo Stadio San Siro di Milano. La data è quella del 13 luglio.

Per i fan non sarà però l’unica occasione per incontrare la cantante che, dopo il rilascio del disco, terrà un instore tour firmacopie nei principali negozi di musica della penisola.

“Pur nei limiti della situazione che tutti conosciamo, ho comunque cercato di raggiungere più località possibili in modo da riuscire a incontrare tutti coloro che lo vorranno”, le parole di Alessandra Amoroso sui social che, nonostante la situazione attuale e le restrizioni causa covid-19, ha voluto comunque organizzare appuntamenti con i fan.

“Ricordate chi siamo; so che quello che abbiamo condiviso e che ancora condivideremo va oltre le mascherine ed è più forte dei necessari distanziamenti. PROVATE CON ME A PORTARE IN GIRO L’ENTUSIASMO, LA PASSIONE, LA MUSICA!”, le sue parole sui social.

Per partecipare all’instore tour di Alessandra Amoroso è possibile pre-acquistare il disco negli store Feltrinelli e presso Juke Box a partire da lunedì 11 ottobre, e nei restanti centri commerciali (presso il punto vendita MediaWorld) a partire da giovedì 14 ottobre. Per ogni acquisto verrà ricevuto il pass valido per l’accesso.

Per accedere agli eventi è necessario esibire il green pass. L’uso della mascherina di protezione individuale è obbligatorio.

Le date dell’instore tour di Alessandra Amoroso

22 ottobre 2021 – MILANO, Feltrinelli Red CityLife (Piazza Tre Torri 1) – Ore 17.00

23 ottobre 2021 – ROMA, Feltrinelli (Galleria Alberto Sordi) – Ore 20.00

24 ottobre 2021 – LECCE, Feltrinelli (Via Templari, 9) – Ore 17.00

26 ottobre 2021 – NAPOLI, Feltrinelli (Via Santa Caterina a Chiaia, 23) – Ore 17.00

27 ottobre 2021 – BARI, Feltrinelli (Via Melo, 119) – Ore 17.00

28 ottobre 2021 – CATANIA, Feltrinelli (Via Etnea, 283) – Ore 17.00

29 ottobre 2021 – PALERMO, Feltrinelli (Via Cavour, 133) – Ore 17.00

31 ottobre 2021 – TORINO, Feltrinelli (Piazza C.L.N., 251) – Ore 17.00

2 novembre 2021 – FIRENZE, Feltrinelli (Piazza della Repubblica, 26R) – Ore 17.00

3 novembre 2021 – BOLOGNA, Feltrinelli (Piazza Ravegnana, 1) – Ore 17.00

4 novembre 2021 – GENOVA, Feltrinelli (Via Ceccardi, 16R) – Ore 17.00

12 novembre 2021 – MESSINA, Feltrinelli (Via Ghibellina, 32) – Ore 17.00

14 novembre 2021 – CASERTA, Juke Box (Via Carlo Cornacchia, 10) – Ore 15.00

16 novembre 2021 – REGGIO EMILIA, CC I Petali c/o UCI Cinema (Piazzale Atleti Azzurri D’Italia, 5) – Ore 16.00

17 novembre 2021 – VILLESSE (GO), CC Tiare Shopping (Località Maranuz, 2) – Ore 17.00

18 novembre 2021 – STEZZANO (BG), CC Le Due Torri c/o Arcadia (Via Guzzanica, 62/64) – Ore 16.00