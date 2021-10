Finalmente si parla di messa in onda per gli episodi de L’Amica Geniale 3. Sono passati quasi due anni da quando Rai1 ha mostrato al pubblico il secondo capitolo, Storia di Un Nuovo Cognome, e, a quanto pare, passeranno ancora mesi prima di capire cosa ne sarà di Elena e Lila in Storia di Chi Fugge e di Chi Resta. Sarà infatti il terzo romanzo di Elena Ferrante ad ispirare il racconto e la trama de L’Amica Geniale 3 che sbarcherà in tv non prima di febbraio.

Cast e crew lavorano da mesi al nuovo capitolo della saga internazionale e i primi rumors sulla programmazione di Rai1 rivelano che L’Amica Geniale 3 dovrebbe impegnare il prime time della rete subito dopo Sanremo 2022. Amadeus e il suo show andranno in scena dall’1 al 5 febbraio, salvo imprevisti, e subito dopo toccherà ad Elena e Lila scendere in campo magari già da lunedì 7 o con un doppio appuntamento anche al martedì.

A lanciare i primi rumors sulla programmazione è TvBlog che conferma la messa in onda de L’Amica Geniale 3 subito dopo Sanremo 2022 come è successo anche per il secondo capitolo andato in onda ormai due anni fa (nel febbraio del 2020).

A causa delle restrizioni Covid e di tutto quello che è successo in questo periodo, le riprese sono slittate ma per fortuna il progetto è rimasto intatto anche se tutta questa attesa potrebbe aver causato un’altra fuga del pubblico che già nel secondo capitolo era inferiore rispetto al primo. L’Amica Geniale 3, Storia di Chi Fugge e di Chi Resta, vedrà alla regia, dopo la guida di Saverio Costanzo (rimasto in veste di sceneggiatore), Daniele Lucchetti mentre nel cast ci saranno ancora le confermatissime Gaia Girace e Margherita Mazzucco anche se in un primo momento si era parlato della sostituzione con attrici più mature.

Le ultime riprese hanno visto cast e crew impegnati in Versilia per le vacanze estive di Elena, ancora prima anche a Torino e a Pisa.