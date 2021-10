Sarà disponibile dal 23 novembre il primo libro di Aka7even. 7 Vite, questo il titolo del libro, è edito da Mondadori. Ad annunciarne l’uscita ai fan è lo stesso cantante, che nelle scorse ore ha rimosso tutti i contenuti dai suoi profili social.

La rimozione di video e immagini da Instagram aveva portato ad intuire che presto sarebbero state comunicate novità ma si pensava relative al percorso musicale del cantante, reduce dal talent show Amici di Maria De Filippi. Per Aka7even, però, al momento non c’è un nuovo singolo da annunciare né un disco di inediti da rilasciare. I suoi piani per l’immediato futuro riguardano altro.

ARTICOLI CORRELATI

Per lui all’orizzonte c’è un libro. Il primo libro di Aka7even è 7 Vite e sarà in vendita in tutte le librerie dalla fine del mese di novembre.

“C’è stato un giorno in cui la musica è diventata la mia migliore amica, la mia stella polare, il mio sogno”, racconta sui social traghettando i fan nel suo passato, questo è ciò che troveremo nel libro di Aka7even.



“Volevo raccontarvi di quel giorno, di come è arrivato, di cosa è successo dopo”, argomenta il cantate che ricorda giorni bui e luminosi che ora vuole condividere con il suo pubblico. 7 Vite sarà quindi il racconto di come tutto ha avuto inizio, del colpo di fulmine con la musica che lo ha portato a raggiungere un milione di seguaci sui social.

“Ci sono stati giorni bui e giorni incredibilmente luminosi, ci sono state paure e difficoltà da superare, per arrivare a essere quel che sono oggi. Ripercorrere quei momenti, scrivendo, mi ha fatto conoscere me stesso un po’ di più. Vorrei che lo stesso accadesse per voi”, conclude Aka7even che presenta ai fan i primi contenuti del suo romanzo.

Per leggerlo bisognerà attendere il 23 novembre.