I Coldplay duettano con Ed Sheeran. Per la band di Chris Martin è un periodo intenso, data l’imminenza del lancio del disco Music Of The Spheres in uscita il 15 ottobre. I Coldplay, inoltre, stanno registrando collaborazioni eccellenti a partire dal featuring con i BTS per il singolo My Universe. Nella lista degli invitati della band britannica, inoltre, si vocifera la presenza di Selena Gomez nel singolo Let Somebody Go, una soffiata che un portavoce ha riferito al The Sun e che potrebbe diventare presto una realtà.

Il duetto ha avuto luogo ieri sera, martedì 12 ottobre, sul palco dello Shepherd’s Bush Empire di Londra. La band di Chris Martin ha chiamato sul palco a sorpresa Ed Sheeran, che ha cantato sulle note di Fix You dal disco X&Y (2005).

Dopo il primo duetto, è andato in scena un dot ut des tra i due colossi britannici. I Coldplay ed Ed Sheeran si sono esibiti in Shape Of You – dall’album Divide (2017) – e Shivers, il singolo contenuto nel nuovo album Equals in uscita il 29 ottobre.

A questo giro i Coldplay sono pronti a lanciare un album concettuale con lo spazio come tema intorno al quale gravitano tutte le canzoni della tracklist. Music Of The Spheres è uno dei dischi più attesi del 2021, seguito ideale di Everyday Life (2019). Anche per Ed Sheeran il 2021 è l’anno delle novità discografiche. Equals arriva dopo Divide e No.6 Collaborations Project (2019) e soprattutto dopo un periodo di pausa dovuto alla nascita della prima figlia Vera Antarctica.

Music Of The Spheres dei Coldplay è prodotto da Max Martin, un peso massimo del mondo del pop che ha firmato singoli storici come Baby One More Time di Britney Spears, I Want It That Way dei Backstreet Boys, I’m Not Dead di Pink e Blinding Lights di The Weeknd. Di seguito i tre video in cui i Coldplay duettano con Ed Sheeran.