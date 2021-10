Elodie a Le Iene si presta al gioco del Passaparolaccia. Otto i personaggi che ha incontrato o conosciuto nel corso della sua carriera, sui quali è chiamata ad esprimersi.

Per ognuno di loro deve trovare una parola giusta e sorprende scusandosi con Marco Masini per quanto accaduto negli scorsi mesi, una reazione eccessiva, quella della cantante, determinata dall’ansia della prestazione lavorativa.

Marco Masini, Amadeus, Marracash, Matteo Salvini, Fedez, Mario Balotelli, Emma Marrone e Diletta Leotta sono i personaggi dei quali Elodie è chiamata a parlare a Le Iene. Ma Savino le mostra le immagini privatamente e il pubblico da casa può solo immaginare di associare le parole della cantante al viso del personaggio.

Con la prima persona Elodie è stata protagoniste delle pagine di gossip. Il gossip ha attribuito loro un flirt che la cantante non conferma né smentisce. Probabilmente parlava di Marracash.

La seconda persona è per Elodie una persona forte. La terza forse è Matteo Salvini. Ad Elodie infatti viene chiesto come reagirebbe se le inviasse la richiesta di amicizia sui social o un messaggio per uscire. In una parola la descrive come viscida.

La quarta persona è Marco Masini. “Ci ho litigato”, spiega Elodie. “Dovevo lavorare e mi parlava di una cosa che mi dava molto fastidio”, aggiunge. Non hanno fatto pace. “Non ce l’ho con questa persona. Marco non sono più arrabbiata con te. Era nervosa, tesa, dovevo lavorare, mi dispiace”, le parole di Elodie che lo descrive come un bravissimo cantante. Cosa è successo tra Elodie e Masini.

“Mi ha dato una grandissima opportunità”, la quinta persona, probabilmente Amadeus, che racconta come “generoso”.

Con il sesto personaggio con è amica ma condivide opinioni: è una persona furba.

“Brava, dolce, simpatica, intelligente”, probabilmente Diletta Leotta, il settimo personaggio del gioco. E l’ultima è talentuosa e sensibile, forse Emma Marrone, sua ex manager.