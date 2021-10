Dall’1 novembre WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni smartphone obsoleti che dispongono di un update del sistema operativo alquanto vecchiotto. Questa notizia non è assolutamente una novità, infatti ogni anno l’app di messaggistica informa gli utenti della necessità di aggiornare a versioni più recenti il proprio smartphone per utilizzare al meglio tutte le funzione che offre.

Dall’1 novembre WhatsApp sospeso per alcuni device

Dunque, tocca riprendere un nostro pezzo precedente sul tema. Con il passar del tempo la tecnologia si rinnova, spuntano nuove funzioni per le app che possono essere supportate solo se i dispositivi sono aggiornati. Questo è anche il caso di WhatsApp che cerca di proporre novità che possano sempre più migliorare l’esperienza utente e soprattutto garantire massima sicurezza per i propri dati.

Proprio per tale situazione dall’1 novembre WhatsApp smetterà di funzionare su tanti smartphone di vecchia data. Per la precisione l’app di messaggistica più utilizzata al mondo non supporterà più i dispositivi Android con sistema operativo 4.0.4 e versioni precedenti. Si invita in questo modo ad utilizzare un dispositivo in grado di supportare un sistema operativo Android più aggiornato e ad effettuare un salvataggio della cronologia delle chat prima dell’1 novembre.

C’è il rischio insomma di ritrovarsi con WhatsApp inutilizzabile se non si rispettano tali caratteristiche. Lo stesso discorso vale chiaramente anche per i dispositivi di stampo Apple, in questo caso dall’1 novembre WhatsApp smetterà di funzionare sugli iPhone non aggiornati ad almeno iOS 10. Parliamo di dispositivi vecchi di tanti anni e che appartengono ad una fetta ridotta di utenti, insomma ormai quasi tutti coloro che utilizzano uno smartphone si ritrovano con un sistema operativo aggiornato alle ultime release.

Chiunque però si ritrovasse ancora ad utilizzare un dispositivo così obsoleto o semplicemente non aggiornato alle versioni sopra indicate dei due sistemi operativi più in voga, è bene che si decida a cambiare le cose, altrimenti dall’1 novembre WhatsApp sarà inutilizzabile. E’ consigliabile effettuare sempre un backup delle chat prima di disinstallare tale applicazione o di cambiare smartphone.