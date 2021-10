Tutto è pronto per l’arrivo di Cuori su Rai1 dal 17 ottobre. Dopo tanta attesa e la presentazione sui social, uno ad uno, dei protagonisti che compongono il nutrito cast della fiction, ecco che finalmente si fa sul serio. Con la presentazione ufficiale in conferenza stampa di Aurora Tv, Pilar Fogliati, Matteo Martari e Daniele Pecci sono pronti a tenere incollato al pubblico allo schermo con una storia che sta assumendo sempre più le sfumature del melò e meno quelle del medical drama.

Cuori su Rai1 porterà la bella Torino, le Molinette e i pionieri del trapianto di cuore ma è vero anche che porterà soprattutto tanto sentimento e un triangolo amoroso destinato a fare fuoco e fiamme macinando ascolti. Non sappiamo ancora se qualcuno rimarrà deluso vedendo una versione ‘soap’ della fiction ma siamo sicuri che Cuori è destinata a fare grandi ascolti andando incontro ai gusti del pubblico di Rai1.

A confermare la sua indole è stato lo stesso regista Riccardo Donna che in conferenza stampa ha subito spiegato: “Non ho trattato Cuori come un medical.. Non sono neanche un fan delle serie medical e gli unici punti in comune sono i letti di ospedale e i camici. Cuori è un period, una serie in costume in cui c’è davvero tanto sentimento, noi ce lo abbiamo voluto mettere evidenziandolo e sicuramente si vedrà anche in onda“.

Lo sceneggiatore Mauro Casiraghi poi gli ha fatto eco pur confermando che l’aspetto medico, nella serie, è importante ma che l’approccio non è stato quello classico e che non ci sarà il ‘caso di puntata al centro dell’episodio’: “Le vite dei personaggi che si intrecciano sono l’elemento più forte. Anche i personaggi secondari avranno delle situazioni sentimentali. Il risultato della serie è un equilibrio tra questi elementi”.

Ecco il promo della serie:

Nella Torino degli anni '60, la storia di un gruppo di cardiochirurghi che affronta sfide sentimentali e professionali: #Cuori, con Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati, da domenica #17ottobre in prima visione su @RaiUno.@AuroraTvBanijay pic.twitter.com/JBeWvVVeWZ — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) October 12, 2021

Nel cast di Cuori su Rai1 ci sono Daniele Pecci, nel ruolo di Cesare Corvara, ovvero il fondatore del primo reparto italiano interamente dedicato alla cardiochirurgia nonché padre di una figlia e ad un certo punto molto vicino a Delia Brunello, la prima cardiologa in Italia, che avrà il volto di Pilar Fogliati. Tra loro il passato mai sopito di lei e il miglior cardiochirurgo dell’ospedale, Matteo Martari, nel ruolo di Alberto Ferraris.

Cuori su Rai1 andrà in onda alla domenica sera dal 17 per ben otto puntate.