Si definiscono delle tempistiche più certe per l’arrivo della One UI 4.0 e dunque anche per Android 12 su Samsung Galaxy S21. Il tutto, grazie ad un feedback ufficiale di un moderatore della community del forum Samsung Mobile, in particolare per la divisione sud-coreana. Grazie al riscontro possiamo calcolare i tempi più o meno esatti che ci separano proprio dal futuro e prezioso update.

Lo stato dell’arte

Tutti i possessori di un Samsung Galaxy S21 già sapranno che per il loro top di gamma è partita da tempo la fase beta di sperimentazione dell’interfaccia proprietaria One Ui 4.0. Di rimando l’implementazione di test sta riguardando anche l’aggiornamento Android 12: siamo già alla seconda release di prova e sembra che i lavori siano procedendo celermente nella giusta direzione, senza particolari bug o problemi che ostacolino gli sviluppatori nel loro cammino.

A quando il rilascio finale?

La One UI 4.0 e dunque anche Android 12 su Samsung Galaxy S21 in versione stabile non dovrebbe giungere prima di dicembre. Questo è quanto si evince dal feeback presente a fine articolo che, come già detto, riguarda il Sud Corea, paese di provenienza del produttore asiatico.

A dire la verità, con la fase beta già in pieno svolgimento, ci si sarebbe aspettato un riscontro diverso, magari con un riferimento al mese di novembre per l’aggiornamento definitivo degli attuali top di gamma. Dobbiamo invece prendere atto oggi che, se non si parla di release anticipata proprio in Sud Corea, è inverosimile aspettarsi tempi ridotti altrove. Non ci sono particolari dubbi sul fatto dunque che anche i possessori italiani delle ammiraglie 2020 vedranno il corposo update nel periodo pre-natalizio o giù di lì. Magari la One UI 4.0 e Android 12 su Samsung Galaxy S21 sarà il perfetto regalo di Natale, almeno per alcuni. Restiamo dunque all’ascolto di altri riscontri sempre ufficiali che comunque potrebbero giungere nelle prossime settimane.