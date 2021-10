Quante curiosità su Twilight conoscete? Il film fantasy, tratto dalla saga letteraria di successo di Stephenie Meyer, ha rilanciato il mito del vampiro in tv. La storia d’amore tra l’umana Bella e il vampiro Edward ha conquistato un’intera generazione e, a distanza di più di 10 anni, è ancora una delle saghe cinematografiche più amate e più viste di sempre.

In occasione della messa in onda del primo film su La5, stasera 13 ottobre, vi lasciamo con una lista di 10 curiosità su Twilight.

1. Kristen Stewart e Robert Pattinson non erano le prime scelte per i ruoli di Bella ed Edward. Anche Jennifer Lawrence e Lily Collins sostennero dei provini per la parte dell’umana protagonista, mentre Henry Cavill, Ben Barnes, Shiloh Fernandez e Jackson Rathbone erano stati presi in considerazione per il ruolo di Edward. Galeotto fu il loro primo incontro a casa della regista Catherine Hardwicke a Venezia: quando Kristen e Robert provarono una scena d’amore, la chimica tra i due fu immediata; e fu questo a convincere la Hardwicke a scegliere loro due.

2. Kristen Stewart ha dovuto indossare lenti a contatto per tutto il tempo perché i suoi occhi verdi non corrispondevano con quelli marroni di Bella descritti nel libro.

3. L’abito da ballo che Bella indossa alla fine del film, costa solo 20 dollari. Al contrario, lo smoking di Edward per la stessa scena era il costume più costoso del film.

4. Stephanie Meyer ha avuto l’idea di Twilight in un sogno, in cui aveva immaginato una ragazza e un vampiro luccicante in un prato che parlano. Questa scena esatta compare molte volte anche nei libri e nei film.

5. Forks, la città in cui è ambientata la storia, esiste realmente. Stephanie Meyer voleva dare al luogo del suo romanzo un aspetto molto cupo e cupo, in modo che i suoi vampiri non si rivelassero agli esseri umani, brillando alla luce del sole. La scrittrice ha fatto delle ricerche e ha scoperto che Forks è uno dei posti più piovosi di tutti gli Stati Uniti.

6. I Quileute sono un vero popolo che in realtà vive nella stessa zona di Washington in cui è ambientata la storia. Tuttavia, non hanno miti sui licantropi e alcuni di loro hanno espresso infelicità per il modo in cui la loro cultura è stata ritratta nel film.

7. La caduta di Bella sul ghiaccio era contenuta nella sceneggiatura originale, ma la Stewart si è protetta indossando un cuscinetto dietro la schiena.

8. Taylor Lautner è stato quasi recastato. Infatti i produttori volevano un Jacob molto più maturo dopo il primo film, ed erano sicuri che lui non sarebbe stato all’altezza del compito. L’attore ha dimostrato invece di farsi valere ed è rimasto per tutta la saga cinematografica.

9. Inizialmente Stephanie Meyer voleva chiamare il primo libro Forks, ma i suoi editori l’hanno convinta a scegliere un titolo più accattivante e spaventoso. Il resto è storia.

10. L’iconica scena della mela che cade nelle mani di Edward (che poi è anche la copertina del libro di Twilight) ha richiesto ben 13 ciak.