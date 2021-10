Salmo sbarca su Prime Video con un documentario esclusivo che raccoglie i momenti più salienti del Water World Music Festival tenutosi nel mare di Sardegna questa estate, il 25 luglio 2021.

Il Water World Music Festival

Il Water World Music Festival è stato ideato da Salmo – all’anagrafe Maurizio Pisciottu – per riprendere i boat party famosi in tutto il mondo, ovvero veri e propri concerti tenuti su piattaforme galleggianti sul mare con il pubblico stipato in imbarcazioni come per riprodurre una grande arena sull’acqua.

Quest’anno il Festival si è tenuto presso la Marina di Cala dei Sardi, nel cuore della Costa Smeralda, su un approdo galleggiante ed eco-sostenibile. Lo show ha avuto luogo dalle 15 alle 20 e ha visto salire sul palco pesi massimi della scena contemporanea. Headliner era inevitabilmente Salmo, ma la lineup comprendeva anche Coez, Lazza, Bob Sinclair, Slait, Noyz Narcos e DJ 2P.

Il documentario su Prime Video

L’approdo di Salmo su Prime Video avrà luogo il 15 ottobre 2021. Il rapper sardo ha lanciato il trailer sui suoi canali social e ha già scatenato l’hype dei suoi fan.

In appena 40 secondi di montaggio possiamo vedere le interviste allo staff che ha reso possibile la realizzazione del festival, allo stesso Salmo, e alcuni momenti dell’evento sotto il sole estivo. Il 2021 si sta rivelando un anno particolarmente intenso per il rapper sardo, che dopo aver spento le polemiche per il concerto gratuito a Olbia ha lanciato il suo nuovo album Flop, un disco concepito durante il lockdown e durante un periodo personale oltremodo travagliato per l’artista.

Annunciato ironicamente come “il peggior disco”, Flop si dimostra invece un’opera valida e interessante, con più spazio per la melodia ma non privo della parte più polemica del rapper Sardo che non ha alcuna paura di dire la sua attraverso le sue canzoni. Ecco il trailer che annuncia l’arrivo di Salmo su Prime Video con il documentario Water World Music Festival.