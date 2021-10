Da qualche giorno è disponibile negli store digitali Eva + Eva di Annalisa e Rose Villain, il nuovo singolo che è una sorta di inno alla complicità delle donne.

Non per niente le due voci del pezzo sono entrambe femminili. Una collaborazione tutta in rosa è quella che troviamo in Eva + Eva di cui oggi è disponile anche il video ufficiale su YouTube. Alla scrittura del pezzo c’è la stessa Annalisa, insieme a Dario Faini e Federico Bertollini.

Eva + Eva di Annalisa e Rose Villain, è un manifesto che intende affermare la capacità delle donne di fare “squadra”, e di istaurare un rapporto solido e speciale basato sulla complicità femminile che a volte scarseggia ma non nel nuovo pezzo in radio.

Le protagonista di Eva + Eva sono due donne importanti nella musica italiana, due donne forti ed indipendenti. Annalisa è un’artista multiplatino che mette a segno un successo dopo l’altro, Rose Villain è un’artista, autrice, regista, ballerina e producer con all’attivo milioni di stream.

Eva + Eva arriva a un anno dal rilascio dell’ultimo progetto discografico di inediti di Annalisa, Nuda, certificato disco d’oro. Nuda l’ha riportata anche sul palco del Festival di Sanremo con la canzone Dieci, contenuta nel successivo repack Nuda 10.

Annalisa Scarrone / Dario Faini / Federico Bertollini

Fammi cadere

Se inciampo o dimentico un passo tu non mi tenere

Camminiamo scalzi sull’asfalto del marciapiede, eh

Ricordi sudati sotto un palco senza ringhiere

Tu dammi da bere, ehL’aria si fa calda

Stretti come black mamba

Aspettiamo l’alba

Prendimi la mano, ci perdiamo nella calca

Ora che i miei piedi vanno a tempo con la cassa

Cuore che rimbalza in petto come le maracas

Eva più Eva, Eva più Eva

Mi puoi dare tutto ma non quello che mi manca

Stesi come panni per le strade di Caracas

Chiamami per nome, un nome solo non mi basta

Eva più Eva, Eva più Eva

Parti di lamiere

Noi con due cannucce

Sì, ma nello stesso bicchiere e

In queste sere, eh-eh

L’aria si fa calma

Stretti come black mamba

Vetri nella sabbia

Prendimi la mano, ci perdiamo nella calca

Ora che i miei piedi vanno a tempo con la cassa

Cuore che rimbalza in petto come le maracas

Eva più Eva, Eva più Eva

Mi puoi dare tutto ma non quello che mi manca

Stesi come panni per le strade di Caracas

Chiamami per nome, un nome solo non mi basta

Eva più Eva, Eva più Eva

Eva più Eva

Eva più Eva

Eva più Eva

Sono Eva più Eva

Un nome solo non mi basta

Sono Eva più Eva

Siamo Eva più Eva

Qualunque cosa succeda

Tu non ti fermare

Prendimi la mano, ci perdiamo nella calca

Ora che i miei piedi vanno a tempo con la cassa

Cuore che rimbalza in petto come le maracas

Eva più Eva, Eva più Eva

Mi puoi dare tutto ma non quello che mi manca

Stesi come panni per le strade di Caracas

Chiamami per nome, un nome solo non mi basta

Eva più Eva, Eva più Eva

Eva più Eva

Eva più Eva

Eva più Eva

Sono Eva più Eva

Eva più Eva