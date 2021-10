Assistiamo in queste ore al ritorno in grande stile della catena WhatsApp che esordisce con “Ciao, ti avviso che da domani niente buonanotte e buongiorno con immagini”. Una storia che pensavamo di esserci messi alle spalle in modo definitivo diversi anni fa, se pensiamo che il nostro ultimo articolo a tema risalga addirittura al 2019. Invece no, qualcuno ha pensato bene di rialimentare la fake news in questione, trovando un supporto significativo in coloro che la stanno alimentando qui in Italia.

Ignorate pure la catena ‘da domani niente buonanotte e buongiorno con immagini’

Sostanzialmente, la catena che contiene il testo ‘da domani niente buonanotte e buongiorno con immagini’ non fa altro che diffondere un allarme inesistente tramite WhatsApp. Nel messaggio, infatti, si parla di un fantomatico virus in circolazione che avrebbe preso piede tramite foto di questo tipo. Ovviamente, nel monologo si cita anche il fatto che l’annuncio e l’avviso per tanti italiani sarebbe giunto persino dai principali telegiornali, alimentando in questo modo ansie e timori di coloro che si sentono maggiormente esposti sotto questo punto di vista.

Inutile dire che non sia mai esistito un pericolo di questo tipo. Certo, se siete soliti inviare con costanza immagini in stile “buongiorno” e “buonanotte” difficilmente farete cosa gradita per il destinatario. Ve lo dico per esperienza personale. Tuttavia, da qui a dire che sia in circolazione un pericoloso virus tramite contenuti del genere, ce ne passa. E questo deve essere molto chiaro a tutti, prima che prendano piede convinzioni che non hanno ragion d’essere in questo particolare momento storico.

Ricapitolando, ignorate totalmente qualsiasi messaggio che inizierà con “Ciao, ti avviso che da domani niente buonanotte e buongiorno con immagini”, in quanto siamo al cospetto di una bufala destinata a scomparire nel giro di poche ore.