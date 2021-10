Sono stati posticipati i concerti dei Maneskin a Roma e Milano inizialmente attesi per il mese di dicembre 2021.

A causa della situazione attuale, Vivo Concerti comunica che sono posticipate al 2022 le doppie date di Milano e Roma che verranno recuperate in occasione della tournée nei palasport del gruppo, in programma per il 2022.

I due concerti in programma al Mediolanum Forum di Assago (Milano) verranno recuperati rispettivamente il 23 marzo (recupero del 18 dicembre) e il 5 aprile (recupero del 19 dicembre).

I due appuntamenti previsti al Palazzo dello Sport di Roma verranno invece recuperati entrambi ad aprile. Lo show in programma per il 14 dicembre verrà recuperato il 12 aprile 2022 e quello atteso per il 15 dicembre verrà recuperato il 13 aprile 2022.

I 4 appuntamenti hanno già registrato il tutto esaurito in prevendita. I fan in possesso dei biglietti possono accedere ai rispettivi nuovi appuntamenti ma non sono disponibili altri ticket in prevendita. I biglietti precedentemente acquistati per i concerti dei Maneskin a Roma e Milano restano validi e potranno essere utilizzati per partecipare alle date riprogrammate.

Qui sotto il calendario aggiornato del tour dei Maneskin nei palasport.

I concerti dei Maneskin nel 2022

Domenica 20 marzo 2022 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena – SOLD OUT

Martedì 22 marzo 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Mercoledì 23 marzo 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT recupero del 18 dicembre 2021

Sabato 26 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope – SOLD OUT

Domenica 27 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope – SOLD OUT

Giovedì 31 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Venerdì 1 aprile 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Domenica 3 aprile 2022 || Torino @ Pala Alpitour – SOLD OUT

Martedì 5 aprile 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT recupero del 19 dicembre 2021

Venerdì 8 aprile 2022 || Bari @ PalaFlorio – SOLD OUT

Martedì 12 aprile 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT recupero del 14 dicembre 2021

Mercoledì 13 aprile 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT recupero del 15 dicembre 2021

Sabato 23 aprile 2022 || Verona @ Arena di Verona – SOLD OUT

Sabato 9 luglio 2022 || Roma @ Circo Massimo