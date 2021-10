Fino a questo momento i backup WhatsApp su Google Drive sono stati uno strumento utilissimo per tanti possessori di smartphone Android. Chiunque ha voluto conservare le chat del servizio di messaggistica nella loro totalità grazie alla piattaforma di Big G, lo ha potuto fare senza particolari problemi e senza preoccuparsi della mole di dati effettiva da trasferire. Le cose potrebbero non continuare ad essere così nel futuro, almeno secondo quanto suggerito (ma non dato per scontato) dal solito tipster esperto dell’argomento WABetaInfo.

L’immagine di apertura articolo mostra una nuova schermata WhatsApp presente nelle ultime beta per Android dello strumento di comunicazione. Come è ben visibile, si tratta di un tool pensato per gestire il backup al meglio: ciò significa scegliere se trasferire in Google Drive ogni tipo di contenuto, solo quello testuale, escludere dunque i video, le foto o gli audio. Il tutto per risparmiare specifico spazio di archiviazione che potrebbe essere utilizzato in altro modo.

Sempre WABetaInfo ipotizza, vista la presenza delle nuove funzioni in beta, che il backup WhatsApp su Google Drive possa non essere più illimitato per lungo tempo. Finora la natura free del servizio è stata possibile grazie ad uno specifico accordo tra Facebook e Google appunto. Magari in mancanza del prosieguo della partnership si potrebbe andare nella direzione di un limite prefissato al salvataggio di contenuti e si ipotizza che questo possa essere di 2 GB. Si tratterebbe di un cambiamento non di poco conto: gli utenti sarebbero di certo costretti a fare delle scelte, dunque a selezionare cosa conservare perché importante e cosa tralasciare invece perché superfluo. Staremo a vedere se la specifica ipotesi si concretizzerà oppure no. Di certo qualunque novità si concretizzi in tal senso, difficilmente la vedremo prima dell’inizio del 2022.