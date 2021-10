Mai edizione fu più noiosa di questa e anche Lulù al Grande Fratello Vip 2021 cola a picco come gli ascolti. Chi ha seguito lo show in queste settimane sa bene che alcuni protagonisti riescono a regalare qualche sorriso o qualche dinamica ma gli altri continuano ad essere comodini scomodi perché fermi sulle loro posizioni per paura delle telecamere. Anche ieri sera il Grande Fratello Vip 2021 è andato in onda regalando al pubblico poche novità a cominciare da quello che è successo tra Lulù e Manuel.

Quella che sembrava essere una dolce storia d’amore si è trasformata in un vero e proprio incubo per il bel nuotatore che ha cercato in tutti i modi di tenere a bada la principessa ma senza riuscirci. Ieri sera è andato in scena un altro loro capitolo, forse quello conclusivo. Manuel Bortuzzo si è detto pronto a prendere le distanze da Lulù per vivere serenamente il suo percorso nella casa e lei, chiamata in causa da Alfonso Signorini che l’ha invitata a prendere atto di questo, ha spiegato: “Si tratta di una conoscenza iniziata da poco e per me sarebbe folle pensare che si parli già di un fidanzamento”.

Manuel ha poi spiegato: “Mi sono lasciato andare molto di cuore, sapendo che avevamo saltato la parte della conoscenza. Vedendo certe piccole cose, ne ho immaginate altre già passate e ovviamente mi sono auto-limitato per via della sua gelosia”. I consigli degli altri inquilini e delle stesse opinioniste sono poi caduti nel vuoto visto che lei sa bene cosa si sono detti con Manuel e sembra aver capito.

Altri momenti cult della serata sono stati soprattutto due ovvero quello in cui Francesca Cipriani ha avuto modo di vedere i suoi slip sullo specchietto retrovisore del camion del suo fidanzato e quando Miriana Trevisan ha avuto la sua rivincita eletta come la preferita dal pubblico (per la gioia di Raffaella Fico).