Ellen Pompeo e Kate Walsh si sono ritrovate quest’estate sul set di Grey’s Anatomy 18, di nuovo insieme per la prima volta dopo l’uscita di scena del personaggio di Addison nella quarta stagione, per dare il via allo spin-off Private Practice. Walsh sarà un volto ricorrente di questa stagione e per Pompeo è stato molto emozionante ritrovarla sul set: la protagonista del medical drama ne ha parlato lunedì 11 ottobre a E!, alla vigilia del terzo episodio che vedrà il rientro di Addison a Seattle.

La reunion tra Ellen Pompeo e Kate Walsh è stata segnata da molta emozione e qualche lacrima, inevitabilmente. Pompeo ha assicurato che “Kate è una persona divertentissima sul set” e che ritrovarla dopo tanti anni è stato commovente: “Potremmo aver versato una lacrima. Forse ci siamo abbracciate e abbiamo pianto un po’“, ha risposto l’attrice alle domande sul ritorno di Walsh nel cast.

Ellen Pompeo e Kate Walsh hanno recitato insieme per la prima volta nella scena finale della prima stagione di Grey’s Anatomy, diventata poi iconica per quella frase di Addison che ora torna, in versione rivisitata, nell’episodio 3 della stagione 18. Pompeo ha ricordato il legame che ancora esiste tra i membri del cast originale della serie, protagonisti di uno spaccato di storia della televisione che li ha uniti nonostante i conflitti inevitabili che negli anni sono emersi sul set (molti dei quali raccontati dal libro su Grey’s Anatomy scritto dalla giornalista Lynette Rice).

Tutti noi del cast originale condividiamo un legame così speciale. Siamo passati attraverso qualcosa che solo poche persone possono capire cosa fosse, e vedere tutto quel duro lavoro e tutta quella follia che abbiamo attraversato – sai, diventare famosi così velocemente con lo spettacolo è stato un grosso problema – e ritrovarsi di nuovo insieme con lo spettacolo che è ancora in onda, sapere che il nostro lavoro ha avuto un tale impatto, è piuttosto commovente.

Ellen Pompeo e Kate Walsh recitano insieme già nel primo episodio del ritorno di Addison al Grey Sloan Memorial Hospital, il terzo di Grey’s Anatomy 18 in onda su ABC il 14 ottobre (qui trama e promo).