Un ricordo di Fedez su Emma Marrone ha scatenato il finimondo tra i fan della cantante salentina. È quando successo ieri, lunedì 11 ottobre, durante una puntata del podcast Muschio Selvaggio. Federico Lucia e i suoi soci stavano parlando dei concerti con posti a sedere, e il rapper e marito di Chiara Ferragni ha ricordato un evento di tanti anni fa al Foro Italico di Roma in cui, durante uno show di Emma, ha trovato il pubblico seduto anziché in piedi.

La frase di Fedez su Emma Marrone

Di seguito la frase di Fedez su Emma Marrone che ha fatto schiumare i fan della voce di Non è L’inferno:

“Io non pensavo che esistessero i concerti da seduto. Anni fa andai a un concerto di Emma Marrone, a Roma. Ero convinto di vedere un concerto di quelli che sono abituato a vedere. Invece erano tutti seduti. E vi dico: era un periodo in cui Emma era anche super in hype. Non capisco perché, forse era un pubblico comodo”.

Probabilmente, però, a far infuriare il pubblico social è stata anche la premessa sui concerti da seduto che “esistevano anche prima del Covid” come “esisteva anche Emma Marrone”. Insomma, una racconto costellato di spunti utili per triggerare i fan di Emma che hanno fatto partire una vera e propria shi*storm contro il canale Twitter di Federico Lucia. Quest’ultimo ha replicato: “Cosa ho detto di male? Emma Marrone aiutami tu”. La cantante salentina è intervenuta subito.

L’intervento di Emma Marrone

Perentorio e pacifico l’intervento di Emma Marrone: “Fede stai sereno! Anche perché il valore di un’artista non si misura dalla gente seduta o in piedi ai concerti. Dai raga, state calmi. Non ha detto niente di male. Un bacio a Fedez”.

A quel punto Fedez risponde ancora e afferma che “il concerto era bello anche da seduto”, ed Emma chiude la questione: “Lo so, non ho mai fatto concerti brutti“.

Ancora una volta Fedez è al centro di una querelle, questa volta con polemiche imboccate dai fan di Emma Marrone solo per fare polemica, ma l’audio è abbastanza cristallino da far intendere che il rapper non ha mosso alcuna critica nei confronti della collega. Altri fan, invece, contestano i toni sarcastici usati dagli speaker di Muschio Selvaggio: “Ci volete far passare per vecchi rinco***oniti”. Finirà presto o sentiremo ancora parlare della frase di Fedez su Emma Marrone?