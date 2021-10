Il promo di Imma Tataranni 2 conferma il ritorno di Vanessa Scalera per le strade di Matera e nel prime time di Rai1. Dopo quasi due anni di attesa, i nuovi episodi della fiction che ha conquistato il pubblico della tv pubblica sono pronti ad occupare il prime time ma da quando e per quanto tempo? Le anticipazioni sulla programmazione di Imma Tataranni 2 rivelano che le cose non saranno molto semplici per i fan.

A quanto pare Rai1 ha deciso di dividere la seconda stagione in due parti e se la prima andrà in onda già nelle prossime settimane, la seconda arriverà il prossimo anno. Questo significa che quelle che vedremo a partire dalla fine del mese saranno solo quattro puntate mentre le restanti slitteranno addirittura alla prossima primavera, salvo cambiamenti ulteriori.

A causare i ritardi della messa in onda di Imma Tataranni 2 sono stati una serie di disguidi che hanno fatto slittare le riprese. Prime le difficoltà dovute al Covid poi quelle legate alla location che rischiava di essere cambiata per via di concessioni e permessi. Alla fine sembra che tutto sia filato liscio e il risultato presto sarà visibile a tutti.

La stessa Vanessa Scalera ha annunciato che nei nuovi episodi non mancheranno i colpi di scena non solo nella vita professionale del suo personaggio ma anche in quella sentimentale. Il sostituto procuratore dovrà risolvere una serie di delitti ma dovrà fare i conti anche con il rapporto sempre più complicato con la figlia. Confermatissimi nel cast anche Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Francesco Foti, Ester Pantano e Carlo Buccirosso.

Adesso la risposta alla fatidica domanda: quando andranno in onda i nuovi episodi di Imma Tataranni 2? La fiction sarà trasmessa al martedì sera dal prossimo 26 ottobre anche se per adesso i primi promo si lasciano andare ad un generico ‘prossimamente’.