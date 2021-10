Il figlio di Vasco colpevole di omissione di soccorso dopo l’incidente avvenuto a Roma. La decisione è stata presa dal tribunale monocratico di Roma per i fatti avvenuti il 16 settembre 2016 nella Capitale, più precisamente nel quartiere Balduina.

L’incidente

Davide Rossi si trovava in auto insieme ad un amico e una ragazza. Secondo il capo di imputazione il figlio di Vasco non si fermò allo stop e andò a scontrarsi con un’altra vettura sulla quale viaggiavano due donne. Le due vittime riportarono diverse ferite e, sempre secondo il capo di imputazione, Davide Rossi non si fermò a soccorrere le due donne.

Già l’anno scorso Davide Rossi aveva negato di essersi allontanato dal luogo dell’incidente, sostenendo di aver chiesto all’amico di compilare la constatazione amichevole (il CID) e, solo dopo essersi accertato che le due donne stessero bene, di essersi allontanato con l’altra ragazza che viaggiava con lui perché troppo scossa per restare sul posto.

Il figlio di Vasco colpevole

Il figlio di Vasco, colpevole di lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso stradale, dovrà scontare 1 anno e 10 mesi e gli è stata revocata la patente. Poco dopo ha commentato la sentenza:

“C’era un Cid per testimoniare tutto. Hanno preso i soldi dell’assicurazione. Questa condanna è assurda e non mi spiego proprio ciò che è accaduto. Sicuramente faremo appello. Purtroppo penso che tutto questo sia avvenuto anche perché mio padre è una persona in vista. Faremo appello e speriamo che la giustizia alla fine trionfi”

Insieme a lui l’amico Simone Spadano è stato accusato di favoreggiamento per aver dichiarato il falso quando affermò di trovarsi al volante nel momento dell’incidente. Per il momento Vasco Rossi non ha commentato la vicenda. L’anno scorso il figlio Davide aveva lamentato di trovarsi in una condizione economica poco favorevole e di aver subito attacchi incrociati da parte della stampa.

Il difensore di Simone Spadano, Fabrizio Consiglio, ha dichiarato che “verrà dimostrata l’estraneità ai fatti”.