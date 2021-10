In quel di Terni i Cugini Di Campagna omaggiano i Maneskin, e sorprendono il pubblico composto. È quanto accaduto ieri sera, con la storica band di Anima Mia che improvvisamente ha premuto il pedale distorsore per far partire il riff di Zitti E Buoni. Ivano “Napo” Michetti ha eseguito l’intro ed è scattato l’applauso.

I Cugini Di Campagna omaggiano i Maneskin

Non sono mancati gli elementi custom, del resto la band di Nick Luciani si è ritagliata il suo pezzo di storia con le esibizioni corali. A più voci, dunque, i Cugini Di Campagna si sono esibiti nella loro versione di Zitti E Buoni. Di fronte a loro non era certo presente un esercito di ragazzi con le lingue in vista, corna né borchie, ma un composto nucleo di famiglie che si facevano allietare la serata da una tavola imbandita e la musica dal vivo della band romana.

Così i Cugini Di Campagna hanno reso omaggio alla hit sanremese della band di Damiano David, cantando la prima strofa e il ritornello. “C’è della memorabilità in questo video”, scrive qualcuno sui social. “Vogliamo all’Eurovision pure loro”, scrivono su Rolling Stone. Zitti E Buoni, del resto, è il brano che ha dato la spinta definitiva ai Maneskin, trasformandoli in pochissimo tempo da nuovo fenomeno nazionale a vera e propria rivelazione mondiale.

I Maneskin, Mammamia e il tour

L’attività dei Maneskin, intanto, continua a ritmo frenetico. Recentemente la band di Damiano David ha lanciato il nuovo singolo Mammamia, quasi un anello di congiunzione tra I Wanna Be Your Slave e ciò che sarà nel possibile secondo capitolo di Teatro D’Ira.

Inoltre i Maneskin hanno posticipato le date di Milano e Roma dal dicembre 2021 al 2022. Di seguito il video in cui i Cugini Di Campagna omaggiano i Maneskin con la cover di Zitti E Buoni.