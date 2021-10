Metti una sera a cena… San Giovanni in Persiceto (BO), venerdì 1 ottobre 2021. Barbara Balanzoni mi ha scritto un messaggio chiedendomi se volevo andare a un apericena (che poi si è trasformata in una buonissima cena Vegan), al Café de Flore. Ci sarebbe stato anche il Dr. Fabio Milani. Naturalmente ho portato la telecamera e l’ho accesa per documentare un incontro tra due personaggi che ho già intervistato e che hanno avuto boom di visualizzazioni (che superano abbondantemente il milione). Nel frattempo il Dr. Fabio Milani è stato sospeso. Dopo che abbiamo fatto questo incontro, anche la Dottoressa Balanzoni ha ricevuto la notifica di procedimento per portare alla sua sospensione/radiazione. Filippo Anelli, presidente dell’ordina nazionale dei medici, non le perdona le critiche, peraltro presenti anche in questo video dove alla fine Barbara chiede in primo piano per dire: “Anelli, blah blah blah”.

La Balanzoni ha già ricusato il provvedimento. Vediamo che accadrà.

Di certo stanno sospendendo o cercando di radiare i migliori medici che abbiamo, chi, come il Dr. Fabio Milani, ha guarito visitando i malati del “virus col numero” a casa e non mandandoli in ospedale, tutti i propri pazienti. Tutti. Invece di dar loro una medaglia, vengono sospesi. In che mani sarà la sanità italiana???? Per ora, godetevi questa mezzoretta di informazioni e anche divertimento.

www.redronnie.tv