Torna in tv il ciclo di film Purché Finisce Bene e per l’occasione i suoi due protagonisti (Neri Marcorè e Gabriele Cirilli) sono ospiti a I Soliti Ignoti per giocare con Amadeus. Ad andare in onda sarà il film dal titolo Digitare il Codice Segreto in cui sentiremo parlare di un ‘tirchio patologico’ interpretato da Neri Marcorè.

La serie diretta da Fabrizio Costa porterà sul piccolo schermo Neri Marcorè in tandem con Gabriele Cirilli, Valeria Bilello e Bernardo Casertano, Pia Lanciotti, Ruben Santago Vecchi e Paola Minaccioni. L’appuntamento è come sempre su Rai1 alle 21.30 circa con l’episodio della saga dal titolo “Digitare il codice segreto” in cui sentiremo parlare dello psicologo e autore del best seller omonimo, Alberico Ferretti. Le sue menzogne hanno le ore contate soprattutto quando il suo manuale per curare l’avarizia risulta un fake.

In realtà il dottore (interpretato da Neri Marcorè) non è nient’altro che un tirchio senza speranza e adesso che il successo lo ha reso un vip, qualsiasi mossa falsa in pubblico potrebbe rovinarlo. Proprio un giorno, mentre si trova all’incontro con i suoi fan per il firmacopie incontra Beatrice. Il dottore si rifugia come ospite dalla contessa Vanini per scrivere il suo nuovo libro, e lì incontra Beatrice con il figlio Andrea. La donna è riuscita a lasciare il marito ludopatico, Nanni (Gabriele Cirilli).

A quel punto proprio quest’ultimo sembra essere la giusta chiave per riuscire a lasciarsi alle spalle la sua patologia ma in che modo? Alberico cercherà Nanni per aiutarlo a riconquistare la moglie ma alla fine l’esito non è quello sperato né quello che tutti immaginano. Alberico guarirà dalla sua tirchieria patologica?