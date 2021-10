Avevano accennato qualcosa già nei giorni scorsi, ma adesso è giunta la conferma. Il marchio Amazfit ha presentato ieri, 11 ottobre, tre nuovi orologi intelligenti: ovvero l’Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro e GTS 3. Vediamo le principali caratteristiche e tecniche, oltre alla disponibilità di vendita ed i prezzi in Italia. Tutti e tre gli smartwatch sono basati sul nuovo sistema operativo Zepp OS, in grado di garantire ai suoi utenti un consumo energetico più basso rispetto a quello precedente. L’Amazfit GTR 3 sfoggia un display AMOLED HD rotondo da 1,39 pollici (326 ppi) ed un rapporto schermo/corpo pari al 66%. Il wearable è stato realizzato in lega di alluminio e dotato di una corona girevole e cinturini in silicone antibatterici. La batteria ha una capacità di 450mAh e consente un utilizzo di ben 21 giorni.

L’Amazfit GTR 3 Pro presenta un display AMOLED Ultra HD rotondo da 1,45 pollici (331 ppi) ed un rapporto schermo/corpo pari al 70,6% e un’elevata frequenza di aggiornamento del display. La batteria ha una capacità di 450mAh e consente un utilizzo fino 12 giorni. Questo modello integra anche il Wi-Fi, una memoria interna da 2,3GB per archiviare musica e uno speaker per rispondere alle telefonate quando il dispositivo è collegato allo smartphone tramite Bluetooth. L’Amazfit GTS 3, invece, sfoggia uno schermo AMOLED Ultra HD quadrato da 1,75 pollici con 341 ppi e un rapporto schermo/corpo pari al 72,4%. La batteria è più piccola rispetto ai precedenti due ed è da 250mAh (garantiti 12 giorni di utilizzo).

ARTICOLI CORRELATI

C’è la possibilità di acquistare già gli Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro e GTS 3 in Italia, Regno Unito, Germania, Francia e Spagna negli store online ufficiali di Amazfit e nei principali negozi fisici di elettronica che si trovano sul territorio italiano, come ad esempio MediaWorld, Unieuro, Euronics, Expert e Trony. Per quanto riguarda il prezzo, si parla di 149,90 euro per Amazfit GTR 3 e GTS 3, mentre il costo di 199,90 euro è associato al GTR 3 Pro.